Глава Омской области Хоценко проведет в регионе аналог конкурса «Лидеры России»

Posted Сегодня, 11:30
Published Сегодня, 11:30
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
Выступая перед президентом РФ Владимиром Путиным, врио губернатора Омской области Виталий Хоценко отметил — в регионах ощущается нехватка квалифицированных управленцев. При этом федеральный кадровый проект «Лидеры России» за пять лет зарекомендовал себя как мощная кузница менеджеров. Приземлить этот опыт на регион — эффективный способ решения кадрового дефицита в субъектах, уверен Хоценко, пишет gorod55.ru
«У нас никогда не проводилось региональных конкурсов. Желание работать у людей есть. Омичи очень активные. Если поддержите, мы проведем кадровый конкурс, который станет не только первым в Омске, но и в Сибири», — обратился Хоценко к Путину.
Глава государства идею одобрил. Об этом глава сибирского региона поспешил сообщить омичам и заодно пригласил участвовать в будущем конкурсе.
«В самое ближайшее время запустим наш кадровый проект. Он будет первым не только в Омской области, но и в Сибирском Федеральном округе. Приглашаю к участию всех небезразличных людей, кто хочет помочь в развитии нашего региона нашей страны. Обязательно включим финалистов и победителей в управленческий кадровый резерв правительства нашего региона. Предложим вместе поработать на управленческих позициях, будет достойный хороший конкурс», — сказал глава области.
Владимир Путин также отметил финалиста конкурса «Лидеры России» Виталия Хоценко как эффективного управленца и привел его в пример.
«Пример Виталия Павловича говорит о том, что мы стараемся, и будем стараться помогать людям, которые результативно поработали на важнейших направлениях, помогать двигаться дальше, расширять свои возможности и получать участки работы с большей ответственностью», — подчеркнул президент.
Лидер из плеяды «сверхновых»
Врио губернатора Омской области на встрече с президентом страны поделился своим опытом участия в таких проектах, как «Лидеры России». Он сам — финалист конкурса 2018–2019 года. Виталий Хоценко подал заявку на участие в программе еще будучи министром энергетики, промышленности и связи Ставропольского края. Неожиданно для себя попал в число 300 финалистов.
Талантливого молодого руководителя (сейчас Виталию Хоценко 37 лет) заметил один из его наставников — министр промышленности и торговли России Денис Мантуров. Он предложил Хоценко должность директора департамента в Минпромторге. Новому назначенцу предстояло курировать регионы — одно из самых сложных направлений работы ведомства.
Но этот опыт пригодился Хоценко в будущем. В 2022 году его назначили председателем недавно созданного правительства Донецкой народной республики. Ему пришлось в тяжелейших условиях прифронтового региона, нехватки средств и ресурсов восстанавливать разрушенное хозяйство и инфраструктуру ДНР. В немалой степени новому премьер-министру помогли и региональный опыт, и личное знакомство со многими руководителями на местах. Среди них были и участники «Лидеров России».
«На Донбассе жизнь свела меня со многими „Лидерами России“, которые приезжают из разных регионов страны. Они помогают восстанавливать города, села, социальные объекты, привозят гуманитарную помощь, многие помогают по своей специализации. Например, Иван Луцкан, главный врач офтальмологической клиники в Якутии, несколько раз был на Донбассе, больше тысячи операций уже сделано, чтобы помочь людям восстановить зрение. В Омской области „Лидеры России“ работают во всех направлениях на развитие нашего сибирского региона. Более 7000 омичей за пять лет приняло участие в конкурсе. „Лидеры России“, я считаю, это тот базовый конкурс, который нужно продолжать», — уверен Виталий Хоценко.
И наконец, в марте 2023 года состоялось назначение Виталия Хоценко врио губернатора Омской области. Глава государства, по всей видимости, оценил смелого, ответственного и инициативного управленца Виталия Хоценко и доверил один из самых непростых регионов Западной Сибири.
Новый глава субъекта выделил в качестве ключевых сфер работы — «оборонку» и логистику. Первую перезапустил в первые дни в Омской области. Теперь местные предприятия ОПК выпускают в пять раз больше продукции, чем два года назад. А вот над вторым направлением предстоит большая и сложная работа.
«Благодаря Транссибу логистический потенциал региона сильно вырастет. В ближайшей перспективе увеличатся объемы автодорожного строительства, будет продолжена четырехполосная трасса от Тюмени. Мой главный мандат — „оборонка“ и логистика. У меня лично на особом счету вопросы благоустройства: очень хочется, чтобы наша среда обитания радовала глаз и сердце», — сказал Хоценко.
Зато над формирование комфортной среды в области работа идет полным ходом. Врио губернатор не только принял решение направить в следующем году на местные инициативы омичей 1 миллиард рублей, но и открыл первый региональный форум гражданских активистов «Решают люди».
«В Омской области должны решать люди. Именно жители должны решать, что они хотят благоустроить в родном регионе», — подчеркнул Хоценко.