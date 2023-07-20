Глава Омской области Хоценко проведет в регионе аналог конкурса «Лидеры России»

«На Донбассе жизнь свела меня со многими „Лидерами России“, которые приезжают из разных регионов страны. Они помогают восстанавливать города, села, социальные объекты, привозят гуманитарную помощь, многие помогают по своей специализации. Например, Иван Луцкан, главный врач офтальмологической клиники в Якутии, несколько раз был на Донбассе, больше тысячи операций уже сделано, чтобы помочь людям восстановить зрение. В Омской области „Лидеры России“ работают во всех направлениях на развитие нашего сибирского региона. Более 7000 омичей за пять лет приняло участие в конкурсе. „Лидеры России“, я считаю, это тот базовый конкурс, который нужно продолжать», — уверен Виталий Хоценко.