Голые снимки жительниц Екатеринбурга без их разрешения продает фотограф

Спустя полгода девушки пожаловались, что их знакомые стали присылать им ссылки на их обнаженные снимки — при том, что они не находились ранее в общем доступе. Об этом сообщает «Ural Mash».



Свои работы Степан выкладывал на платформе для контент-мейкеров с платной подпиской — от 5 тысяч за доступ к одной подборке снимков. Моделям о том, что продает фотографии, он не сообщал. Об этом рассказали сами девушки.