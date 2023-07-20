Голые снимки жительниц Екатеринбурга без их разрешения продает фотограф

Posted Сегодня, 08:05
Published Сегодня, 08:05
Modified Сегодня, 08:07
Updated Сегодня, 08:07
Известно, что фотограф Степан увлекся фотографиями в жанре ню. В тематической группе он списался с двумя девушками, которые пожелали сняться обнаженными. Им это было нужно для портфолио.
Спустя полгода девушки пожаловались, что их знакомые стали присылать им ссылки на их обнаженные снимки — при том, что они не находились ранее в общем доступе. Об этом сообщает «Ural Mash».
Свои работы Степан выкладывал на платформе для контент-мейкеров с платной подпиской — от 5 тысяч за доступ к одной подборке снимков. Моделям о том, что продает фотографии, он не сообщал. Об этом рассказали сами девушки.
Когда они пожаловались Степану, он удалил фото с ними, а оставил других девушек — брал ли он у них разрешение, неизвестно. Пострадавшие написали заявление в полицию.