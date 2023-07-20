Готовность 80%: Евгений Куйвашев оценил ход работ по строительству МСК в Тагиле

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Updated Сегодня, 06:46
Мусоросортировочный комплекс в Нижнем Тагиле в рамках концессионного соглашения на территории муниципального образования возводит АО «Облкоммунэнерго». Строительство новой структуры в сфере обращения с твердыми коммунальными отходами ведется в рамках национального проекта «Экология».
Мы с Евгением Владимировичем осмотрели участок компостирования. Это действительно техническая новелла. На Урале еще нигде такое не используют. Также мы смотрели полигон. Он находится в высокой степени готовности — 80%. Сейчас рабочие приступили к монтажу основного оборудования, часть которого уже установлена, — рассказал генеральный директор АО «Облкоммунэнерго» Дмитрий Буданов.
Новый комплекс будет отбирать и сортировать поступающие сюда ТКО. Особое внимание будет уделяться тем ресурсам, которые можно использовать вторично. Например, различные виды пластика, стекло и металлы.
Губернатор Свердловского региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с главой города и представителями «Облкоммунэнерго», которая прошла 19 июля, поблагодарил строителей за проделанную работу, пожелал выполнения всех необходимых задач в срок и отметил, что ждет торжественного открытия МСК в Нижнем Тагиле.
Важность вовлеченности главы региона в строительство комплекса отметил и глава города Владислав Пинаев.
Евгений Куйвашев с первого дня строительства внимательно следит за возведением этого уникального и для Нижнего Тагила, и для региона современного и экологичного объекта по обработке, накоплению и захоронению твердых коммунальных отходов. Для нас это необходимо, ведь единственный действующий на территории муниципального образования полигон ТКО переполнен, — сообщил градоначальник.
Напомним, в Нижнем Тагиле заканчивается строительство мусоросортировочного комплекса. Запуск планируется провести уже в конце 2023 года. Сразу после этого начнут рекультивацию старой городской свалки.