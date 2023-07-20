Готовность 80%: Евгений Куйвашев оценил ход работ по строительству МСК в Тагиле

Губернатор Свердловского региона Евгений Куйвашев в ходе рабочей встречи с главой города и представителями «Облкоммунэнерго», которая прошла 19 июля, поблагодарил строителей за проделанную работу, пожелал выполнения всех необходимых задач в срок и отметил, что ждет торжественного открытия МСК в Нижнем Тагиле.