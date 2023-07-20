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Грибник в лесу под Верхней Пышмой обнаружил боеприпас

20 июля 2023, 13:51
Фото: Telegram-канал Росгвардии по Свердловской области
Житель Свердловской области, отправившийся в лес за грибами под Верхней Пышмой, обнаружил боеприпас.

Взрывоопасная техника со следами коррозии была найдена в земле неподалеку от железнодорожной станции «479 километр», рассказали в Telegram-канале Росгвардии по Свердловской области.

Свердловчанин, увидев находку, сразу вызвал на место группу разминирования ОМОН управления Росгвардии. Сотрудники ведомства, приехав на вызов, осмотрели место находки.

Выяснилось, что это ручная граната РКГ-42 без чеки. В земле она находилась продолжительное время, и поэтому могла быть опасной для окружающих. Соблюдая технику безопасности, специалисты уничтожили боеприпас.

Напомним, в июне 2023 года грибники из Березовского случайно нашли не менее 50 боеприпасов, которые были опасными. Вызванные на место саперы обезвредили оружие.

Полсотни опасных боеприпасов в лесу обнаружили грибники из Березовского
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Боеприпас#Лес#Грибник#Омон#Росгвардия#Военная техника#Происшествия
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