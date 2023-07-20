Грибник в лесу под Верхней Пышмой обнаружил боеприпас

Posted Сегодня, 13:51
Published Сегодня, 13:51
Modified Сегодня, 13:52
Updated Сегодня, 13:52
Взрывоопасная техника со следами коррозии была найдена в земле неподалеку от железнодорожной станции «479 километр», рассказали в Telegram-канале Росгвардии по Свердловской области.
Свердловчанин, увидев находку, сразу вызвал на место группу разминирования ОМОН управления Росгвардии. Сотрудники ведомства, приехав на вызов, осмотрели место находки.
Выяснилось, что это ручная граната РКГ-42 без чеки. В земле она находилась продолжительное время, и поэтому могла быть опасной для окружающих. Соблюдая технику безопасности, специалисты уничтожили боеприпас.
Напомним, в июне 2023 года грибники из Березовского случайно нашли не менее 50 боеприпасов, которые были опасными. Вызванные на место саперы обезвредили оружие.