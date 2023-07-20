Как ребенку избежать алкоголизма? Рассказывает специалист ДГБ Нижнего Тагила

Зачастую дети знакомятся с алкоголем в кругу семьи. Они еще не употребляют самостоятельно, но для понимания происходящего им достаточно видеть, как пьют родители. Если любой праздник начинается с бутылки, а стресс снимается выпивкой, дети быстрее перенимают родительскую модель поведения и в будущем, в похожих ситуациях, будут вести себя точно аналогично. Обычно подростки впервые пробуют спиртное именно за компанию, в кругу сверстников или товарищей постарше.