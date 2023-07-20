tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:12

Published Сегодня, 09:12

Modified Сегодня, 09:14

Updated Сегодня, 09:14

Изображение материала

Как ребенку избежать алкоголизма? Рассказывает специалист ДГБ Нижнего Тагила

20 июля 2023, 09:12
Фото: 1MI
Во всем мире отмечается рост алкоголизации подрастающего поколения. К сожалению, Нижний Тагил не исключение. Ежегодно специалисты фиксируют случаи, когда несовершеннолетние попадают в стационар детской городской больницы в состоянии алкогольного опьянения и интоксикации.

О вреде алкоголя и его влиянии на детский организм в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.

Откуда берется алкогольная зависимость и как ее избежать?

Зачастую дети знакомятся с алкоголем в кругу семьи. Они еще не употребляют самостоятельно, но для понимания происходящего им достаточно видеть, как пьют родители. Если любой праздник начинается с бутылки, а стресс снимается выпивкой, дети быстрее перенимают родительскую модель поведения и в будущем, в похожих ситуациях, будут вести себя точно аналогично. Обычно подростки впервые пробуют спиртное именно за компанию, в кругу сверстников или товарищей постарше.

Подростков влечет не вкус спиртного, а скорее его действие — состояние опьянения, эйфории и вседозволенности. При систематическом употреблении алкогольных напитков в подростковом возрасте может резко измениться поведение, ребенок становится агрессивным и раздражительным, наступает полное пренебрежение моральными нормами, стираются рамки ограничений и запретов, алкоголь пагубно влияет не только на мозг подростка, а также часто становится причиной противоправного поведения, выходящего за рамки закона, — пояснила Елена Проворова.
Фото: 1MI

Важно помнить, что алкоголь — это яд!

Злоупотребление алкоголем опасно в любом возрасте, но для детей и подростков риск значительно выше: достаточно нескольких порций алкоголя, чтобы нанести серьезный вред своему здоровью. Алкоголь оказывает негативное влияние практически на все органы человеческого тела. Однако самое сильное разрушительное воздействие получает мозг: повреждаются нейронные связи. Как следствие, появляются проблемы с мышлением и памятью. Алкогольная интоксикация может нарушить развитие мозга и привести к необратимым последствиям.

Мозг подростков более уязвим, чем у взрослого человека, даже небольшая доза алкоголя ухудшает концентрацию внимания и память, снижает способность к обучению и разрушительно воздействует на мыслительную функцию. Успеваемость в школе может снизиться на столько, что не получится достойно сдать экзамены и претендовать в будущем на хорошее образование, — отметила заведующая отделением медико-социальной помощи ДГБ.

Употребление алкоголя притупляет инстинкты и влияет на функции мозга, отвечающие за рациональное мышление. Вследствие этого подросток, чаще всего в компании сверстников, совершает преступления, такие как кража, мелкое хищение, порча чужого имущества либо более серьезные противоправные действия. Например, нанесение побоев или разбой. Следует отметить, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения не является основанием для освобождения от ответственности.

Фото: Freepik

По каким признакам можно определить, что ребенок употребляет алкоголь?

Часто взрослые не могут определить, употребляет ли их чадо спиртные напитки. Поведение подростка может быть странным и по другим причинам: переходный возраст, стресс, болезнь, какое-то негативное событие в жизни.

Необходимо быть предельно внимательными, чтобы сделать правильные выводы. В некоторых случаях можно посоветоваться со специалистами. Для определения наличия алкоголя в организме можно использовать алкотестер или сдать определенные анализы.

Важно помнить, что дети из благополучных семей тоже могут стать жертвами алкогольной зависимости.

Характерные признаки опьянения:

  • Неуверенная походка,
  • Неразборчивая речь,
  • Плохая координация движений,
  • Заторможенность и вялость, либо наоборот чрезмерная активность,
  • Запах от ребенка и появление характерного запаха в помещении, где ребенок находится,
  • Изменение внешнего вида подростка (стал неопрятным и неряшливым),
  • Изменение отношений с близкими людьми и друзьями,
  • Снижение успеваемости в школе,
  • Плохая концентрация внимания и память.
Фото: 1MI

Профилактика алкогольной зависимости у подростков

Сотрудники отделения медико-социальной помощи Детской городской больницы проводят профилактические беседы в образовательных учреждениях города, рассказывают подросткам о вреде алкоголя и других ПАВ. С подростками работают психологи, приводят беседы и тренинги.

С семьями высокого социального риска постоянно ведется работа. Проводятся профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, включая охрану здоровья несовершеннолетних, выдаются памятки профилактической направленности по здоровому образу жизни, по формированию полезных привычек и по отказу от алкоголя и курения.

Как поговорить с ребенком об употреблении алкоголя?

Краткая памятка:

  • Можно заручиться поддержкой других взрослых членов семьи,
  • Разговаривать лучше на следующий день после инцидента,
  • Необходимо выстроить доверительную беседу, без угроз, чтобы ребенок не боялся и не пытался скрыть информацию,
  • Нужно выяснить, что употреблял ребенок, где взяли алкоголь, кто принимал участие в распитии спиртных напитков и чья была инициатива,
  • Необходимо провести беседу о вреде алкоголя, сделать акцент на вред для молодого растущего организма, донести, что бывает некачественный алкоголь, от которого можно серьезно пострадать, стать инвалидом и даже умереть. Можно использовать примеры из СМИ,
  • Важно рассказать ребенку о своих мыслях и чувствах, спросить, что думает сам подросток об этой ситуации,
  • Разговор о нормах поведения, семейных ценностях и недопустимости употребления спиртных напитков также необходим. Здесь можно привести яркие запоминающиеся примеры из жизни других людей,
  • Если диалог не получается, можно обратиться к специалисту, например к психологу.
Уважаемые родители, будьте предельно внимательны к своим детям, организуйте их свободное время. Есть множество кружков и секций, которые способствуют общему развитию и позволяют выявить таланты, навыки и умения у ребенка. С детства прививайте культуру здорового образа жизни, чтобы алкогольная зависимость не омрачила жизнь вашей семьи, — подытожила Елена Проворова.
#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Здоровье#Алкогольное опьянение#Алкоголь#Профилактика алкоголизма#Подростки#Дети#ДГБ
Подпишитесь
Фотоотчет. Владислав Пинаев провел для губернатора экскурсию по ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:19
Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
Вчера, 11:53
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
18 июля, 11:42
Готовность 80%: Евгений Куйвашев оценил ход работ по строительству МСК в Тагиле
Сегодня, 06:44
Расселенный дом напротив АЗС сгорел на улице Тагильская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:47
В Первоуральске посетитель офиса УК украл портрет Путина
Сегодня, 04:44