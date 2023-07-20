Как ребенку избежать алкоголизма? Рассказывает специалист ДГБ Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 09:12
Published Сегодня, 09:12
Modified Сегодня, 09:14
Updated Сегодня, 09:14
О вреде алкоголя и его влиянии на детский организм в беседе с редакцией TagilCity.ru рассказала заведующая отделением медико-социальной помощи Детской городской больницы Нижнего Тагила Елена Проворова.
Зачастую дети знакомятся с алкоголем в кругу семьи. Они еще не употребляют самостоятельно, но для понимания происходящего им достаточно видеть, как пьют родители. Если любой праздник начинается с бутылки, а стресс снимается выпивкой, дети быстрее перенимают родительскую модель поведения и в будущем, в похожих ситуациях, будут вести себя точно аналогично. Обычно подростки впервые пробуют спиртное именно за компанию, в кругу сверстников или товарищей постарше.
Подростков влечет не вкус спиртного, а скорее его действие — состояние опьянения, эйфории и вседозволенности. При систематическом употреблении алкогольных напитков в подростковом возрасте может резко измениться поведение, ребенок становится агрессивным и раздражительным, наступает полное пренебрежение моральными нормами, стираются рамки ограничений и запретов, алкоголь пагубно влияет не только на мозг подростка, а также часто становится причиной противоправного поведения, выходящего за рамки закона, — пояснила Елена Проворова.
Злоупотребление алкоголем опасно в любом возрасте, но для детей и подростков риск значительно выше: достаточно нескольких порций алкоголя, чтобы нанести серьезный вред своему здоровью. Алкоголь оказывает негативное влияние практически на все органы человеческого тела. Однако самое сильное разрушительное воздействие получает мозг: повреждаются нейронные связи. Как следствие, появляются проблемы с мышлением и памятью. Алкогольная интоксикация может нарушить развитие мозга и привести к необратимым последствиям.
Мозг подростков более уязвим, чем у взрослого человека, даже небольшая доза алкоголя ухудшает концентрацию внимания и память, снижает способность к обучению и разрушительно воздействует на мыслительную функцию. Успеваемость в школе может снизиться на столько, что не получится достойно сдать экзамены и претендовать в будущем на хорошее образование, — отметила заведующая отделением медико-социальной помощи ДГБ.
Употребление алкоголя притупляет инстинкты и влияет на функции мозга, отвечающие за рациональное мышление. Вследствие этого подросток, чаще всего в компании сверстников, совершает преступления, такие как кража, мелкое хищение, порча чужого имущества либо более серьезные противоправные действия. Например, нанесение побоев или разбой. Следует отметить, что нахождение в состоянии алкогольного опьянения не является основанием для освобождения от ответственности.
Часто взрослые не могут определить, употребляет ли их чадо спиртные напитки. Поведение подростка может быть странным и по другим причинам: переходный возраст, стресс, болезнь, какое-то негативное событие в жизни.
Необходимо быть предельно внимательными, чтобы сделать правильные выводы. В некоторых случаях можно посоветоваться со специалистами. Для определения наличия алкоголя в организме можно использовать алкотестер или сдать определенные анализы.
Важно помнить, что дети из благополучных семей тоже могут стать жертвами алкогольной зависимости.
Характерные признаки опьянения:
Сотрудники отделения медико-социальной помощи Детской городской больницы проводят профилактические беседы в образовательных учреждениях города, рассказывают подросткам о вреде алкоголя и других ПАВ. С подростками работают психологи, приводят беседы и тренинги.
С семьями высокого социального риска постоянно ведется работа. Проводятся профилактические беседы о надлежащем исполнении родительских обязанностей, включая охрану здоровья несовершеннолетних, выдаются памятки профилактической направленности по здоровому образу жизни, по формированию полезных привычек и по отказу от алкоголя и курения.
Краткая памятка:
Уважаемые родители, будьте предельно внимательны к своим детям, организуйте их свободное время. Есть множество кружков и секций, которые способствуют общему развитию и позволяют выявить таланты, навыки и умения у ребенка. С детства прививайте культуру здорового образа жизни, чтобы алкогольная зависимость не омрачила жизнь вашей семьи, — подытожила Елена Проворова.