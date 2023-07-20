Компания Avon проверяет заказы из-за обнаруженных экстремистских листовок

Согласно информации из газеты «Коммерсант» от 19 июля, в посылках, которые клиенты получили от Avon, были найдены листовки, содержащие осуждение спецоперации на Украине, а также благодарность террористам Русского добровольческого корпуса*, которые устроили нападение на Белгородскую и Брянскую области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».