Компания Avon проверяет заказы из-за обнаруженных экстремистских листовок

Posted Сегодня, 09:29
Published Сегодня, 09:29
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
Об этом сообщили представители российского представительства Avon в интервью РИА Новости.
Согласно информации из газеты «Коммерсант» от 19 июля, в посылках, которые клиенты получили от Avon, были найдены листовки, содержащие осуждение спецоперации на Украине, а также благодарность террористам Русского добровольческого корпуса*, которые устроили нападение на Белгородскую и Брянскую области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Эта информация вызвала серьезную обеспокоенность и вызвала реакцию со стороны следственных органов. Следственный комитет РФ и полиция начали доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.
В пресс-службе Avon Россия подтвердили, что компания внимательно относится к данному вопросу и будет проводить тщательное внутреннее расследование. Они подчеркнули, что инциденты с экстремистскими материалами противоречат миссии компании, и они принимают это очень серьезно.
Пока что правоохранительные органы не обратились к компании с запросами относительно данного инцидента. Однако Avon обещает сотрудничать с правоохранительными органами, если такая необходимость возникнет.
*признан в России экстремистской организацией и запрещен в РФ