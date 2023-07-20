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Published Сегодня, 09:29

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Updated Сегодня, 09:32

Компания Avon проверяет заказы из-за обнаруженных экстремистских листовок

20 июля 2023, 09:29
Косметическая компания Avon начала проведение внутренней проверки после того, как некоторые клиенты сообщили о том, что они обнаружили экстремистские листовки вместе с полученными заказами.

Об этом сообщили представители российского представительства Avon в интервью РИА Новости.

Согласно информации из газеты «Коммерсант» от 19 июля, в посылках, которые клиенты получили от Avon, были найдены листовки, содержащие осуждение спецоперации на Украине, а также благодарность террористам Русского добровольческого корпуса*, которые устроили нападение на Белгородскую и Брянскую области, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Эта информация вызвала серьезную обеспокоенность и вызвала реакцию со стороны следственных органов. Следственный комитет РФ и полиция начали доследственную проверку, чтобы выяснить обстоятельства произошедшего.

В пресс-службе Avon Россия подтвердили, что компания внимательно относится к данному вопросу и будет проводить тщательное внутреннее расследование. Они подчеркнули, что инциденты с экстремистскими материалами противоречат миссии компании, и они принимают это очень серьезно.

Пока что правоохранительные органы не обратились к компании с запросами относительно данного инцидента. Однако Avon обещает сотрудничать с правоохранительными органами, если такая необходимость возникнет.

*признан в России экстремистской организацией и запрещен в РФ

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