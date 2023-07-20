Концерт Фогеля пройдет в Нижнем Тагиле в День города

Posted Сегодня, 13:25
Published Сегодня, 13:25
Modified Сегодня, 13:27
Updated Сегодня, 13:27
Программа празднования Дня города рассчитана на разные возрасты тагильчан.
В пятницу, 11 августа, к нам приедет выступать молодой исполнитель Фогель, который покорил сердца подростковой аудитории. Надеемся, что будет такой же концерт, как и у Хабиба в прошлом году, который собрал очень большое количество молодых тагильчан, — рассказал в прямом эфире глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
Напомним, 12 августа, в субботу, состоится часовой концерт Олега Газманова. Артиста пригласили выступить на День города за 9,1 миллиона рублей.