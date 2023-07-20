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Концерт Фогеля пройдет в Нижнем Тагиле в День города

20 июля 2023, 13:25
Фото: 1MI
Известный певец Фогель выступит для жителей Нижнего Тагила в честь празднования Дня города. Концерт состоится 11 августа.

Программа празднования Дня города рассчитана на разные возрасты тагильчан.

В пятницу, 11 августа, к нам приедет выступать молодой исполнитель Фогель, который покорил сердца подростковой аудитории. Надеемся, что будет такой же концерт, как и у Хабиба в прошлом году, который собрал очень большое количество молодых тагильчан, — рассказал в прямом эфире глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.

Напомним, 12 августа, в субботу, состоится часовой концерт Олега Газманова. Артиста пригласили выступить на День города за 9,1 миллиона рублей.

Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
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