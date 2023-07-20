Мастерская «Волшебное стекло»: как юные тагильчане создают уникальные вещи из стекла

Posted Сегодня, 11:34
Published Сегодня, 11:34
Modified Сегодня, 11:36
Updated Сегодня, 11:36
В мастерской юные тагильчане работают со стеклом в нескольких техниках. Программа, которую подготовили сотрудники городского дворца, позволяет на практике глубоко изучить способы обработки стекла: фьюзинг, лэмпворк, а также объемную роспись по стеклу — зентангл и дудлинг.
Редакция TagilCity.ru пообщалась с руководителем мастерской «Волшебное стекло» Еленой Климановой и узнала особенности работы с каждой из техник. Преподаватель также поделилась успехами своих подопечных и рассказала о том, какие трудности преодолевают дети во время взаимодействия со стеклом.
Фьюзинг — техника спекания цветного стекла в печи при температуре 800 °C до его однородности. Основой витража служит стеклянный лист, на котором ребята при помощи печи и кусочков специального стекла для фьюзинга создают свое произведение.
Маленькие жители Нижнего Тагила с успехом изготавливают предметы интерьера, украшения, в том числе посуду, картины и многое другое. Работая по программе, учащиеся постоянно сталкиваются с необходимостью проявлять настойчивость, терпение, готовность постоянно расширять свой кругозор, реализуя свои навыки, поделилась Елена Климанова.
«Стеклянное искусство» помогает создавать уникальные подарки, сувениры, елочные украшения и многое другое. Каждый воспитанник знает: ему есть, чем удивить родных и друзей на любой праздник!
Лэмпворк — художественная обработка стекла на открытом огне с использованием горелки.
Это не только интересная техника, но еще сложная и опасная. Перед работой дети тщательно изучают технику безопасности. Во время использования горелки педагог внимательно наблюдает за исполнением всех требований.
В своей работе мы используем художественное стекло, в том числе венецианский хрусталь. И нам, конечно, очень помогают грантовые конкурсы, мы выигрываем и на эти деньги закупаем стекло. Потому что так просто его нигде не достать, — отметила Елена Климанова.
В течение года в кружке обучается порядка 36 детей, из них с ограниченными возможностями здоровья — 10. Все они ходят на постоянной основе.
Деятельность мастерской не ограничивается стенами кабинета. Тагильчане участвуют и побеждают в городских, всероссийских и международных конкурсах.
В этом году, прежде всего, мы участвовали в городской выставке детского декоративно-прикладного творчества. На ней было представлено очень много работ именно в этом году. Каждая работа заняла призовое место. Помимо этого, был международный конкурс «Ты гений», всероссийский конкурс «АРТ-талант», где дети заняли призовые места — I и II, — поделилась преподаватель.
Зентангл — это техника рисования структурированных узоров (танглов, зенартов) с помощью комбинаций точек, прямых и кривых линий и геометрических фигур.
Эта техника помогает увеличить собранность, концентрацию, способствует психологической разгрузке, внутреннему успокоению, улучшает настроение, координацию глаз и мелкую моторику, а также развивает творческие способности и креативность, сичтает Елена Климанова.
Дудлинг (от английского doodle — «каракули») — это бессознательный рисунок, сделанный во время какого-то занятия.
Специалисты говорят, что такое занятие помогает избавиться от скуки и разочарования, а желание рисовать каракули крепнет по мере роста уровня стресса. Дудлинг служит предохранительным клапаном, который позволяет давлению рассеяться в игривом и творческом направлении.
Ребята уходят с занятий одухотворенными и оставляют все заботы за пределами своей маленькой, но уже талантливой души.
В мастерской юные тагильчане учатся определять различные формы и состояния стекла,
изучают технику обработки всех его видов, также получают навыки работы с инструментами и оборудованием. Каждый обучающийся умеет самостоятельно использовать дополнительные материалы в работе, составлять эскизы и работать по ним, организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работ и многое другое.
Детки работают в коллективе, учатся адаптироваться в обществе, проходят, своего рода, социализацию через получаемые навыки. Творчество помогает личностному и профессиональному самоопределению.
В системном обучении присутствуют элементы фантазии и воображения. Это всегда так, потому что у нас дополнительное образование. И, конечно, дети сами очень большие фантазеры. Наша задача не заглушить это, а наоборот развить. Есть детки, у которых есть какие-то скрытые таланты, спящие, и вот они в определенной атмосфере добра и доброжелательности раскрываются, — считает Елена Климанова.
У воспитанников «Волшебного стекла» много задумок, которые они хотят реализовать. Никто не собирается останавливаться на достигнутом: только вперед, за достижениями и победами!
Напомним, 19 июля после капитального ремонта возобновил свою работу Городской дворец детского и юношеского творчества. Теперь ребята этого кружка и других секций могут заниматься в красивых и уютных кабинетах с современным оборудованием.
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев, который приехал на торжественное открытие ГДДЮТ, посетил мастерскую «Волшебное стекло» и пообщался с воспитанниками студии. Юные тагильчане не оставили главу региона без собственноручно сделанного подарка.