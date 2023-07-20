Мастерская «Волшебное стекло»: как юные тагильчане создают уникальные вещи из стекла

В мастерской юные тагильчане учатся определять различные формы и состояния стекла,

изучают технику обработки всех его видов, также получают навыки работы с инструментами и оборудованием. Каждый обучающийся умеет самостоятельно использовать дополнительные материалы в работе, составлять эскизы и работать по ним, организовывать свое рабочее место в зависимости от вида работ и многое другое.