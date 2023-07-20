Минпромторг наметил отказаться от госзакупок импортного медоборудования

Сейчас в России изготавливают до 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ в год. Среднегодовую потребность в них оценивают в 2700 единиц. По информации Минпромторга, заявленных мощностей может быть достаточно для внутренних нужд. Среди ведущих отечественных производителей аппаратов ИВЛ известны АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые обеспечивают выпуск более 35% аппаратов от общего числа. Помимо вышеупомянутых компаний, производителями этого оборудования являются ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и другие.