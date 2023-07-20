Минпромторг наметил отказаться от госзакупок импортного медоборудования

Posted Сегодня, 17:48
Published Сегодня, 17:48
Modified Сегодня, 17:48
Updated Сегодня, 17:48
Сначала общественность и СМИ активно протестовали против данной инициативы, однако после детального рассмотрения ситуации появилось немало сторонников мнения о своевременности данной меры. Об этом информируют «Новые известия».
Независимое брюссельское издание EU-Chronicle сообщило, что американский производитель медицинских изделий General Electric HealthСare практически готов обрести статус монополиста в сфере ввоза в Россию сложного медицинского оборудования.
Такое оказалось возможным, поскольку множество участников рынка медицинской техники и оборудования (Philips, Siemens, Canon) прекратили сотрудничество с Россией. Теперь GE сообщила дилерам в РФ, что готова к увеличению поставок, и это фактически выведет поставщика на позиции монополиста на рынке РФ. Принимая во внимание текущую геополитическую обстановку, можно легко прийти к выводу, что подобная ситуация недопустима.
В то же время российская общественность продолжает протестовать против попыток Минпромторга прекратить закупки аппаратов ИВЛ за границей. В связи с этим представители девяти крупных благотворительных фондов («Живи сейчас», «Вера», «Кораблик», «АдВита» и т. д.) обратились с письмом в соответствующее ведомство.
В Минпромторге сообщили, что окончательное решение примут, опираясь на отклики граждан и организаций. Сегодня в Минпромторге в рамках встречи производителей оборудования, представителей медицинского сообщества и фондов прошло открытое обсуждение проекта и всех сопутствующих вопросов.
В соответствии с постановлением Правительства РФ № 616 от 30 апреля 2020 года введение отказа от импорта будет касаться исключительно тех видов аппаратов ИВЛ, которые изготавливают и успешно используют в России. При этом решение не сможет влиять на деятельность частных клиник и поставки аппаратов фондам, рассказали в ведомстве.
Сейчас в России изготавливают до 36 тысяч единиц аппаратов ИВЛ в год. Среднегодовую потребность в них оценивают в 2700 единиц. По информации Минпромторга, заявленных мощностей может быть достаточно для внутренних нужд. Среди ведущих отечественных производителей аппаратов ИВЛ известны АО «КРЭТ» Госкорпорации «Ростех» и ООО «Тритон-электроникс», которые обеспечивают выпуск более 35% аппаратов от общего числа. Помимо вышеупомянутых компаний, производителями этого оборудования являются ЗАО «Радиан», ООО «Хирана+», ООО «Медпром», ООО «ТМТ» и другие.
Несколько лет назад на пике пандемии спецслужбы Израиля проводили массовую скупку аппаратов ИВЛ в целях создания искусственного дефицита. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в тот момент распорядился срочно нарастить объемы отечественного производства ИВЛ. Таким образом, вопрос был закрыт.
У России имелись и стратегические запасы, и производственные мощности, которые позволяли в короткие сроки запустить производство крупных партий аппаратов ИВЛ. Сегодня первоочередной задачей считается совершенствование производства с тем, чтобы отечественный продукт мог соответствовать всем критериям медицины и требованиям пациентов.