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Мужчина в Екатеринбурге регулировал перекресток при помощи зонта

20 июля 2023, 04:33
Фото: 1MI
Житель Екатеринбурга регулировал движение на перекрестке улиц Крауля — Токарей с помощью зонта. Инцидент произошел 19 июля 2023 года.

Пешеход решил разрулить автомобильную пробку, возникшую из-за поломанного светофора во время грозового ливня, пишет «КП-Екатеринбург».

В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что на этот перекресток уже отправили сотрудников для регулирования автодвижения на дороге.

Напомним, 11 июля 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Юности образовалась большая пробка из-за перекрытия движения на проезжей части. Многие местные жители были недовольны ситуацией.

Как оказалось впоследствии, дорогу перекрывали из-за визита в город министра Беларуси, который приехал в Нижний Тагил на кортеже.

Кортеж премьер-министра Беларуси проехался по Нижнему Тагилу
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#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Инцидент#Перекресток#Дорога#Движение#Пробка#Регулирование#ГИБДД#Светофор#Общество
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