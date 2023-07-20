Мужчина в Екатеринбурге регулировал перекресток при помощи зонта

Posted Сегодня, 04:33
Published Сегодня, 04:33
Modified Сегодня, 04:35
Updated Сегодня, 04:35
Пешеход решил разрулить автомобильную пробку, возникшую из-за поломанного светофора во время грозового ливня, пишет «КП-Екатеринбург».
В пресс-службе ГИБДД по Екатеринбургу рассказали, что на этот перекресток уже отправили сотрудников для регулирования автодвижения на дороге.
Напомним, 11 июля 2023 года в Нижнем Тагиле на улице Юности образовалась большая пробка из-за перекрытия движения на проезжей части. Многие местные жители были недовольны ситуацией.
Как оказалось впоследствии, дорогу перекрывали из-за визита в город министра Беларуси, который приехал в Нижний Тагил на кортеже.