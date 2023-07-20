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Мужу опекуна Далера из Екатеринбурга вернули родных детей

20 июля 2023, 13:14
Фото: Midjourney
В Екатеринбурге Александру, супруги опекуна 6-летнего Далера Вероники Наумовой, вернули родных детей. Ранее они находились в спецучреждении после того, как Наумова оказалась в СИЗО.

Александру вернули троих родных детей, пишет Е1. По уголовному делу Наумовой ее супруг проходит в качестве свидетеля.

Что будет дальше со старшей сестрой Далера, неизвестно. Александр не планирует проходить курсы и брать ее под опеку.

Я сомневаюсь, что потяну. Да и кто мне отдаст. Для меня самое главное сейчас — это родные дети. Контракт разрывать я пока не планирую (Александр приехал из зоны СВО). На крайний случай вызову бабушку и дедушку, — сообщал Александр.

Вероника Наумова пока не лишена родительских прав, ведь Далер был опекаемым ребенком, а не усыновленным. Ее детям, в сопровождении отца, разрешено ее посещать в СИЗО.

Ранее сообщалось, что Александр намерен развестись с Вероникой после случившегося. Навещать ее в СИЗО он не хочет.

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#Дети#Екатеринбург#Опекун#Далер#Сизо#Общество#Гибель 6-летнего мальчика в Екатеринбурге#Елена Озерова
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