Мужу опекуна Далера из Екатеринбурга вернули родных детей

Posted Сегодня, 13:14
Published Сегодня, 13:14
Modified Сегодня, 13:16
Updated Сегодня, 13:16
Александру вернули троих родных детей, пишет Е1. По уголовному делу Наумовой ее супруг проходит в качестве свидетеля.
Что будет дальше со старшей сестрой Далера, неизвестно. Александр не планирует проходить курсы и брать ее под опеку.
Я сомневаюсь, что потяну. Да и кто мне отдаст. Для меня самое главное сейчас — это родные дети. Контракт разрывать я пока не планирую (Александр приехал из зоны СВО). На крайний случай вызову бабушку и дедушку, — сообщал Александр.
Вероника Наумова пока не лишена родительских прав, ведь Далер был опекаемым ребенком, а не усыновленным. Ее детям, в сопровождении отца, разрешено ее посещать в СИЗО.
Ранее сообщалось, что Александр намерен развестись с Вероникой после случившегося. Навещать ее в СИЗО он не хочет.