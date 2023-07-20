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На 10% подорожала за неделю картошка в Свердловской области

20 июля 2023, 10:52
Фото: 1MI
Увеличение цены на картофель на 10,77% зафиксировали специалисты Свердловскстата за неделю с 10 по 17 июля. Килограмм овоща в регионе в среднем стоил 43,86 рубля.

Также подорожали помидоры и капуста, до 139,11 рубля (+6,56%) и 46,67 рубля (+1,5%) соответственно. Остальные овощи подешевели. Так, свежие огурцы можно было приобрести за 87,40 рубля (-10,04%), репчатый лук — за 56,77 рубля (-0,06%). Морковь стоила в среднем 65,43 рубля (-0,76%), а столовая свекла — 41,16 рубля (-4,99%).

Небольшое подорожание зарегистрировано почти на все виды продуктов из основной потребительской корзины. Например, курица прибавила в цене до 196,55 рубля (+0,58%), литр молока — до 75,24 рубля (+0,27%), десяток яиц — до 71,8 рубля (+0,51%), килограмм сахара — до 75,7 рубля (+1,75%).

Среди подешевевших продуктов в списке значатся подсолнечное масло, сыры, соль, гречка, бананы и водка.

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#Евгения Сафина#Статистика#Овощи#Продукты#Стоимость#Подорожание#Цены#Эксклюзив#Свердловская область
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