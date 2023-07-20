На 10% подорожала за неделю картошка в Свердловской области

Также подорожали помидоры и капуста, до 139,11 рубля (+6,56%) и 46,67 рубля (+1,5%) соответственно. Остальные овощи подешевели. Так, свежие огурцы можно было приобрести за 87,40 рубля (-10,04%), репчатый лук — за 56,77 рубля (-0,06%). Морковь стоила в среднем 65,43 рубля (-0,76%), а столовая свекла — 41,16 рубля (-4,99%).