На 10% подорожала за неделю картошка в Свердловской области

Posted Сегодня, 10:52
Published Сегодня, 10:52
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Также подорожали помидоры и капуста, до 139,11 рубля (+6,56%) и 46,67 рубля (+1,5%) соответственно. Остальные овощи подешевели. Так, свежие огурцы можно было приобрести за 87,40 рубля (-10,04%), репчатый лук — за 56,77 рубля (-0,06%). Морковь стоила в среднем 65,43 рубля (-0,76%), а столовая свекла — 41,16 рубля (-4,99%).
Небольшое подорожание зарегистрировано почти на все виды продуктов из основной потребительской корзины. Например, курица прибавила в цене до 196,55 рубля (+0,58%), литр молока — до 75,24 рубля (+0,27%), десяток яиц — до 71,8 рубля (+0,51%), килограмм сахара — до 75,7 рубля (+1,75%).
Среди подешевевших продуктов в списке значатся подсолнечное масло, сыры, соль, гречка, бананы и водка.