Ночное шоу флайбордистов в светодиодных костюмах пройдет в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 14:07
Published Сегодня, 14:07
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Выступления флайбордистов состоятся в рамках проведения пиротехнического шоу на акватории Тагильского пруда. На это выделено 540 тысяч рублей.
Показывать шоу для тагильчан и гостей города будут два человека. Они совершат два вылета продолжительностью не менее пяти минут и один вылет — не менее десяти минут. Ночное демонстрационное выступление будет проходить в светодиодных костюмах.
Организатор мероприятия должен предоставить оборудование и обеспечить оформление флайборд-шоу, а также питание и проживание участников.
Выступление флайбордистов очень запомнилось тагильчанам в прошлом году и было очень востребовано. В этом году шоу покажут ребята, которые входят в топ-10 райдеров мира. Это будет уникальное, красивое, яркое шоу, — рассказал в прямом эфире глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.