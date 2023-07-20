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Ночное шоу флайбордистов в светодиодных костюмах пройдет в Нижнем Тагиле

20 июля 2023, 14:07
Фото: tagilcity.ru
12 августа в Нижнем Тагиле в честь празднования Дня города флайбордисты покажут дневное и ночное шоу.

Выступления флайбордистов состоятся в рамках проведения пиротехнического шоу на акватории Тагильского пруда. На это выделено 540 тысяч рублей.

Показывать шоу для тагильчан и гостей города будут два человека. Они совершат два вылета продолжительностью не менее пяти минут и один вылет — не менее десяти минут. Ночное демонстрационное выступление будет проходить в светодиодных костюмах.

Организатор мероприятия должен предоставить оборудование и обеспечить оформление флайборд-шоу, а также питание и проживание участников.

Выступление флайбордистов очень запомнилось тагильчанам в прошлом году и было очень востребовано. В этом году шоу покажут ребята, которые входят в топ-10 райдеров мира. Это будет уникальное, красивое, яркое шоу, — рассказал в прямом эфире глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев.
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