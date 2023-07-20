tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:56

Published Сегодня, 09:56

Modified Сегодня, 09:58

Updated Сегодня, 09:58

Изображение материала

Один человек пострадал в ДТП со сгоревшей ГАЗелью под Нижним Тагилом

20 июля 2023, 09:56
Фото: 1MI
На Свердловском шоссе под Нижним Тагилом после столкновения с автомобилем «Урал» сгорела грузовая ГАЗель. В ДТП, которое произошло утром 20 июля, пострадал один из водителей.

ГАЗель ехала в сторону поселка Старатель и врезалась в стоящий на светофоре «Урал». В результате машина виновника аварии вылетела в кювет и загорелась, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Водитель с переломом руки был госпитализирован в Демидовскую больницу.

Сотрудники автоинспекции установили, что управлявший ГАЗелью мужчина 1969 года рождения больше 30 раз привлекался за нарушение ПДД. Водитель «Урала» — два раза. Оба участника аварии прошли медосвидетельствование, которое показало, что они были трезвы.

Группа ВК «Инцидент Нижний Тагил»
Читайте также:
Отвлекшийся водитель иномарки спровоцировал массовое ДТП в Нижнем ТагилеПьяный подросток взял машину матери и попал в ДТП в СевероуральскеПешеход погиб в массовом ДТП на Серовском тракте
#Авария#Пострадавший#ДТП#Столкновение#Эксклюзив#Анна Григорьева#Видео
Подпишитесь
Фотоотчет. Владислав Пинаев провел для губернатора экскурсию по ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:19
Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
Вчера, 11:53
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
18 июля, 11:42
Готовность 80%: Евгений Куйвашев оценил ход работ по строительству МСК в Тагиле
Сегодня, 06:44
Расселенный дом напротив АЗС сгорел на улице Тагильская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:47
В Первоуральске посетитель офиса УК украл портрет Путина
Сегодня, 04:44