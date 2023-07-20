Один человек пострадал в ДТП со сгоревшей ГАЗелью под Нижним Тагилом

ГАЗель ехала в сторону поселка Старатель и врезалась в стоящий на светофоре «Урал». В результате машина виновника аварии вылетела в кювет и загорелась, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Водитель с переломом руки был госпитализирован в Демидовскую больницу.