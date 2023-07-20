Один человек пострадал в ДТП со сгоревшей ГАЗелью под Нижним Тагилом

Posted Сегодня, 09:56
Published Сегодня, 09:56
Modified Сегодня, 09:58
Updated Сегодня, 09:58
ГАЗель ехала в сторону поселка Старатель и врезалась в стоящий на светофоре «Урал». В результате машина виновника аварии вылетела в кювет и загорелась, сообщили TagilCity.ru в отделе пропаганды ГИБДД Нижнего Тагила. Водитель с переломом руки был госпитализирован в Демидовскую больницу.
Сотрудники автоинспекции установили, что управлявший ГАЗелью мужчина 1969 года рождения больше 30 раз привлекался за нарушение ПДД. Водитель «Урала» — два раза. Оба участника аварии прошли медосвидетельствование, которое показало, что они были трезвы.