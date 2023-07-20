Парковку на главной площади в Екатеринбурге закроют на месяц

Posted Сегодня, 13:44
Published Сегодня, 13:44
Modified Сегодня, 13:46
Updated Сегодня, 13:46
На период с 11 по 20 августа стоянка превратится в цветущий сад. Тем не менее закроют ее уже в ночь с 24 на 25 июля.
Это необходимо заблаговременно для подготовки к ежегодному фестивалю ландшафтного искусства «Атмофест». В его рамках состоятся мастер-классы, театральные постановки и другие активные мероприятия. Вход на них будет бесплатным, пишет Е1.
Здесь будет работать фудкорт где моно будет попробовать различные блюда уральской кухни. Также состоится множество музыкальных номеров.