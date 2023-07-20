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Парковку на главной площади в Екатеринбурге закроют на месяц

20 июля 2023, 13:44
Фото: 1MI
На месяц будет закрыта парковка на главной пощади в Екатеринбурге — 1905 года. Закрытие автостоянки запланировано на период с 25 июля по 20 августа

На период с 11 по 20 августа стоянка превратится в цветущий сад. Тем не менее закроют ее уже в ночь с 24 на 25 июля.

Это необходимо заблаговременно для подготовки к ежегодному фестивалю ландшафтного искусства «Атмофест». В его рамках состоятся мастер-классы, театральные постановки и другие активные мероприятия. Вход на них будет бесплатным, пишет Е1.

Здесь будет работать фудкорт где моно будет попробовать различные блюда уральской кухни. Также состоится множество музыкальных номеров.

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#Екатеринбург#Парковка#Машины#Фестиваль#Общество#Елена Озерова
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