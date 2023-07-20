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Пена, краски и дискотека: Тагилстроевский район Нижнего Тагила отметил День рождения

20 июля 2023, 15:14
Фото: tagilcity.ru

Тагилстроевский район Нижнего Тагила отметил 89-й День рождения

20 июля в Парке культуры и отдыха металлургов жители Нижнего Тагила отметили 89-й день рождения Тагилстроевского района. В честь праздника для горожан подготовили большую развлекательную программу.

На праздновании Дня рождения Тагилстроевского района с 14:00 до 18:00 часов для жителей города работали развлекательные площадки и детские игровые зоны: раскраска на асфальте, соревнования по воркауту, полоса препятствий, катание на сапах. Организаторы мероприятия также провели мастер-класс по моделированию воздушных шаров. Все участники конкурсов и соревнований получили памятные призы и подарки.
В Парке культуры и отдыха металлургов прошла и ярмарка изделий тагильских мастеров.

На сцене для горожан выступали музыкальные коллективы Нижнего Тагила. Каждый из них поздравлял присутствующих с праздником.

Музыкальные коллективы Нижнего Тагила на Дне Тагилстроевского районаМузыкальные коллективы Нижнего Тагила на Дне Тагилстроевского района
Музыкальные коллективы Нижнего Тагила на Дне Тагилстроевского района
Фото: tagilcity.ru

Первый заместитель главы администрации города Вячеслав Горячкин поздравил тагильчан с Днем рождения Тагилстроевского района и вручил участникам конкурса благодарственные письма.

Самый большой в Нижнем Тагиле, самый трудолюбивый, креативный и веселый Тагилстроевский район. Сегодня мы отмечаем праздник в самой старой части района. Этот парк был благоустроен в 2022 году, в этом году масштабное строительство на ГГМ. Город вместе с районом растет и развивается, подрастают наши будущие поколения, которые прославят город и будут дальше его строить и развивать. От всей души поздравляю вас с праздником, — сказал Вячеслав Горячкин.

Победа в номинации «Вместе дружная семья» районного этапа Эстафеты родительского подвига-2023 года досталась семьям Сосновских, Самариных и Каратаевых. Номинацией «Единство — наша сила» отметили семью Ипатовых. Победителями городского этапа Эстафеты стали семьи Нефедовых и Рябковых.

Награждение победителей Эстафеты родительского подвига-2023Награждение победителей Эстафеты родительского подвига-2023
Награждение победителей Эстафеты родительского подвига-2023Награждение победителей Эстафеты родительского подвига-2023
Вячеслав Горячкин и Оксана ПершинаВячеслав Горячкин и Оксана Першина
Награждение победителей Эстафеты родительского подвига-2023
Фото: tagilcity.ru
От администрации Тагилстроевского района, от себя лично я поздравляю с Днем нашего рождения. Сегодня 89 годовщина нашего района. Желаю всем благополучия, развития. Желаю, чтобы наш район также продолжал развиваться и наш город в целом. Самое главное — всем мирного неба над головой. С праздником, — добавила глава администрации Тагилстроевского района Оксана Першина

Несмотря на пасмурную и дождливую погоду в парке собралось множество людей. Ни одна развлекательная площадка не пустовала. Закончился праздник пенной вечеринкой и дискотекой с шоу-дуэтом «Паприка».

#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Эксклюзив#Город#Администрация Нижнего Тагила#Праздник#Развлечения#Отдых#Тагилстроевский район#Парк культуры#Вячеслав Горячкин
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