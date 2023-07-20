Пена, краски и дискотека: Тагилстроевский район Нижнего Тагила отметил День рождения

На праздновании Дня рождения Тагилстроевского района с 14:00 до 18:00 часов для жителей города работали развлекательные площадки и детские игровые зоны: раскраска на асфальте, соревнования по воркауту, полоса препятствий, катание на сапах. Организаторы мероприятия также провели мастер-класс по моделированию воздушных шаров. Все участники конкурсов и соревнований получили памятные призы и подарки.

В Парке культуры и отдыха металлургов прошла и ярмарка изделий тагильских мастеров.