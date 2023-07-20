Пловцы из Нижнего Тагила стали призерами летней спартакиады инвалидов в Уфе

Posted Сегодня, 14:31
Published Сегодня, 14:31
Modified Сегодня, 14:31
Updated Сегодня, 14:31
Лучший результат в соревнованиях показал Артем Андреев, который проплыл на дистанции 50 метров вольным стилем и занял первое место. Также Артем проплыл 100 метров на спине, 200 метров комплексов и столько же баттерфляем. За эти заплывы он получил второе и третье место, пишет «Тагильский рабочий».
Анна Лавочкина, проплывшая вольным стилем 50 метров и эстафету 4×100 метров, заняла два вторых места, а также три третьих за то, что она проплыла комплексом 200 метров и 100 метров баттерфляем и на спине. Два вторых места заняла и Анастасия Пахалуева — она плыла 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем.
Кроме того, два раза второе место заняла Варвара Захарова. Спортсменка проплыла на спине и вольным стилем по 50 метров.
Напомним, недавно жители Екатеринбурга и Тюмени заняли призовые места второго этапа соревнований по дрифту, который проходил в Нижнем Тагиле.