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Пловцы из Нижнего Тагила стали призерами летней спартакиады инвалидов в Уфе

20 июля 2023, 14:31
Фото: Федеральный центр подготовки спортивного резерва
Пловцы из спортивно-адаптивной школы им. Михалины Лысовой Нижнего Тагила заняли призовые места во всероссийской летней спартакиаде среди участников с поражением опорно-двигательного аппарата. Спортивное мероприятие прошло в Уфе.

Лучший результат в соревнованиях показал Артем Андреев, который проплыл на дистанции 50 метров вольным стилем и занял первое место. Также Артем проплыл 100 метров на спине, 200 метров комплексов и столько же баттерфляем. За эти заплывы он получил второе и третье место, пишет «Тагильский рабочий».

Анна Лавочкина, проплывшая вольным стилем 50 метров и эстафету 4×100 метров, заняла два вторых места, а также три третьих за то, что она проплыла комплексом 200 метров и 100 метров баттерфляем и на спине. Два вторых места заняла и Анастасия Пахалуева — она плыла 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем.

Кроме того, два раза второе место заняла Варвара Захарова. Спортсменка проплыла на спине и вольным стилем по 50 метров.

Напомним, недавно жители Екатеринбурга и Тюмени заняли призовые места второго этапа соревнований по дрифту, который проходил в Нижнем Тагиле.

Жители Екатеринбурга и Тюмени победили на II этапе по дрифту в Нижнем Тагиле
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