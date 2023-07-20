Пловцы из Нижнего Тагила стали призерами летней спартакиады инвалидов в Уфе

Анна Лавочкина, проплывшая вольным стилем 50 метров и эстафету 4×100 метров, заняла два вторых места, а также три третьих за то, что она проплыла комплексом 200 метров и 100 метров баттерфляем и на спине. Два вторых места заняла и Анастасия Пахалуева — она плыла 100 метров на спине и 50 метров вольным стилем.