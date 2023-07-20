Подростка из Тюмени изнасиловали в люкс-отеле

Позднее выяснилось, что новый знакомы парня, когда они пришли в отель, сказал, что ему 19 лет. Позднее стало известно, что в номере 32-летний мужчина надругался над школьником.



У злоумышленника на счету несколько судимостей — за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После случившегося он еще два дня жил в отеле, и только потом его задержали.