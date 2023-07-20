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Подростка из Тюмени изнасиловали в люкс-отеле

20 июля 2023, 10:32
Фото: 1MI
В люксовом отеле Тюмени произошло изнасилование 16-летнего школьника. Мама попыталась спасти сына, но сотрудники отеля не позволили ей пройти.

С парнем Никитой Иван познакомился в интернете (имена изменены). На следующий день он пригласил его в отель «Ролекс» и он пошел, пишет «Ural Mash | Урал Мэш».

В тоже время его мама почувствовала, что что-то произошло и попросила его друзей отследить его по геолокации, что те и сделали. Женщина побежала в отель, где ей ответили, что никто из несовершеннолетних сюда не приходил.

Позднее выяснилось, что новый знакомы парня, когда они пришли в отель, сказал, что ему 19 лет. Позднее стало известно, что в номере 32-летний мужчина надругался над школьником.

У злоумышленника на счету несколько судимостей — за грабеж, причинение тяжкого вреда здоровью, разбой и вымогательство. После случившегося он еще два дня жил в отеле, и только потом его задержали.

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#Елена Озерова#18+#Изнасилование#Отель#Мать#Подросток#Криминал
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