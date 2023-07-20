Подрядчики ГДДЮТ получили награды за работу из рук губернатора Свердловской области

Posted Сегодня, 07:11
Published Сегодня, 07:11
Modified Сегодня, 07:13
Updated Сегодня, 07:13
В рамках реконструкции во дворце был проделан большой объем работ. За помощь в завершении капитального ремонта ГДДЮТ губернатор Евгений Куйвашев вручил подрядным организациям Нижнего Тагила благодарственные письма:
Подрядчики занимались прокладкой кабелей и архитектурной подсветкой.
Компания модернизировала инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения.
Организация проводила полную реконструкцию фасада и внутренних помещений.
Компания работала над реконструкцией сцены, а также устанавливала современное оборудование. Центр конструкции сделали поворотным, в передней части разместили небольшую оркестровую яму, а сзади установили огромный экран.
Напомним, Городской дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле торжественно открылся 19 июля. Старт его работе дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Владислав Пинаев.