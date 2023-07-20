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Подрядчики ГДДЮТ получили награды за работу из рук губернатора Свердловской области

20 июля 2023, 07:11
Фото: tagilcity.ru
Специалисты 4 подрядных организаций Нижнего Тагила, занимавшихся капитальным ремонтом ГДДЮТ, награждены благодарственными письмами из рук губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева.

В рамках реконструкции во дворце был проделан большой объем работ. За помощь в завершении капитального ремонта ГДДЮТ губернатор Евгений Куйвашев вручил подрядным организациям Нижнего Тагила благодарственные письма:

  • Директору общества с ограниченной ответственностью «ГОРСВЕТ-НТ» Константину Благинину.

Подрядчики занимались прокладкой кабелей и архитектурной подсветкой.

Константин Благинин, ООО «ГОРСВЕТ-НТ» Константин Благинин, ООО «ГОРСВЕТ-НТ»
Константин Благинин, ООО «ГОРСВЕТ-НТ»
Фото: tagilcity.ru
  • Генеральному директору ООО «Полистрой» Даниле Пухову.

Компания модернизировала инженерные коммуникации для водоснабжения и водоотведения.

Данила Пухов, ООО «Полистрой»Данила Пухов, ООО «Полистрой»
Данила Пухов, ООО «Полистрой»
Фото: tagilcity.ru
  • Руководителю проекта капитального ремонта детского дворца МУП «Тагилдорстрой» Ивану Соловьеву.

Организация проводила полную реконструкцию фасада и внутренних помещений.

Иван Соловьев, МУП «Тагилдорстрой»Иван Соловьев, МУП «Тагилдорстрой»
Иван Соловьев, МУП «Тагилдорстрой»
Фото: tagilcity.ru
  • Техническому директору общества с ограниченной ответственностью «Синсауд технолоджи» Александру Шульженко.

Компания работала над реконструкцией сцены, а также устанавливала современное оборудование. Центр конструкции сделали поворотным, в передней части разместили небольшую оркестровую яму, а сзади установили огромный экран.

Александр Шульженко, ООО «Синсауд технолоджи» Александр Шульженко, ООО «Синсауд технолоджи»
Александр Шульженко, ООО «Синсауд технолоджи»
Фото: tagilcity.ru
Все дороги ведут в Нижний Тагил: на открытие ГДДЮТ приехал Евгений Куйвашев
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Напомним, Городской дворец детского и юношеского творчества в Нижнем Тагиле торжественно открылся 19 июля. Старт его работе дали губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и глава города Владислав Пинаев.

ГДДЮТ открылся после реконструкции в Нижнем Тагиле
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#Анастасия Имамахметова#Нижний Тагил#Город#Эксклюзив#Подрядчик#Благодарственное письмо#ГДДЮТ#Капитальный ремонт#Евгений Куйвашев#Губернатор
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