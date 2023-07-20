«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса

Загрязнение почвы было официально зафиксировано специалистами Россельхознадзора. Ведомство исследовало около 30 образцов почвы и нашло в земле превышение ПДК по меди и цинку. Материалы и ответы ведомства есть в распоряжении редакции TagilCity.ru. Отметим, что переизбыток тяжелых металлов в почве приводит к гибели растительности. В частности, растения начинают медленно расти и постепенно их состояние ухудшается.