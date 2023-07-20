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«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса

20 июля 2023, 11:48
Фото: tagilcity.ru
Лес близ полей, куда агрокомплекс «Горноуральский» под Нижним Тагилом свозит свиной навоз, продолжает погибать. Об этой экологической проблеме вновь заговорили местные активисты.

Местные общественники вновь поднимают тему по уничтожению леса близ навозных полей. Участок леса, который виден с камер системы мониторинга лесных пожаров, постепенно погибает.

Погибшего леса, на самом деле, много. Деревья просто погибли, стоят «пеньки» высотой метра два-три, а поля относительно «островка» прямо перед ним, и немного правее вверх. Все видео, где бочки ползают по полю, сделаны перед этим «островком леса», — уверяет активист Андрей Гебень.
Скрин с камер системы мониторинга лесных пожаровСкрин с камер системы мониторинга лесных пожаров
Скрин с камер системы мониторинга лесных пожаров
Фото: tagilcity.ru

На онлайн-камерах в большом количестве можно рассмотреть деревья, утратившие свою листву.

Здесь все выжжено. В летний период не растет ничего абсолютно, потому что аммиак сжигает все, это попадает и в реки, и в лес, — уверен активист Александр Ваткин.

Загрязнение почвы было официально зафиксировано специалистами Россельхознадзора. Ведомство исследовало около 30 образцов почвы и нашло в земле превышение ПДК по меди и цинку. Материалы и ответы ведомства есть в распоряжении редакции TagilCity.ru. Отметим, что переизбыток тяжелых металлов в почве приводит к гибели растительности. В частности, растения начинают медленно расти и постепенно их состояние ухудшается.

За это в 2018 году — 5 лет назад — агрокомплекс «Горноуральский» заплатил 2 миллиона рублей «в счет компенсации ущерба, причиненного почве земельных участков сельскохозяйственного назначения в результате химического загрязнения». В своем официальном ответе редакции TagilCity.ru Дмитрий Летников сообщал, что деньги поступили на счет мэрии ГГО.

Природоохранный прокурор Нижнего Тагила Григорий Битюков, в свою очередь, возложил на агрокомплекс обязанность по разработке проекта рекультивации испорченных земельных участков. Информацию о его наличии TagilCity.ru уточнит в региональном Россельхознадзоре. Помимо этого, мы намерены сделать запрос в Нижнетагильское лесничество за комментарием о вреде лесу близ агрокомплекса «Горноуральский».

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