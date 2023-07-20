«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса

Posted Сегодня, 11:48
Published Сегодня, 11:48
Modified Сегодня, 11:50
Updated Сегодня, 11:50
Местные общественники вновь поднимают тему по уничтожению леса близ навозных полей. Участок леса, который виден с камер системы мониторинга лесных пожаров, постепенно погибает.
Погибшего леса, на самом деле, много. Деревья просто погибли, стоят «пеньки» высотой метра два-три, а поля относительно «островка» прямо перед ним, и немного правее вверх. Все видео, где бочки ползают по полю, сделаны перед этим «островком леса», — уверяет активист Андрей Гебень.
На онлайн-камерах в большом количестве можно рассмотреть деревья, утратившие свою листву.
Здесь все выжжено. В летний период не растет ничего абсолютно, потому что аммиак сжигает все, это попадает и в реки, и в лес, — уверен активист Александр Ваткин.
Загрязнение почвы было официально зафиксировано специалистами Россельхознадзора. Ведомство исследовало около 30 образцов почвы и нашло в земле превышение ПДК по меди и цинку. Материалы и ответы ведомства есть в распоряжении редакции TagilCity.ru. Отметим, что переизбыток тяжелых металлов в почве приводит к гибели растительности. В частности, растения начинают медленно расти и постепенно их состояние ухудшается.
За это в 2018 году — 5 лет назад — агрокомплекс «Горноуральский» заплатил 2 миллиона рублей «в счет компенсации ущерба, причиненного почве земельных участков сельскохозяйственного назначения в результате химического загрязнения». В своем официальном ответе редакции TagilCity.ru Дмитрий Летников сообщал, что деньги поступили на счет мэрии ГГО.
Природоохранный прокурор Нижнего Тагила Григорий Битюков, в свою очередь, возложил на агрокомплекс обязанность по разработке проекта рекультивации испорченных земельных участков. Информацию о его наличии TagilCity.ru уточнит в региональном Россельхознадзоре. Помимо этого, мы намерены сделать запрос в Нижнетагильское лесничество за комментарием о вреде лесу близ агрокомплекса «Горноуральский».