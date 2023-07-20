Полицейские устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге

Напомним, 20 июня 2023 года в Екатеринбурге полицейские, госавтоинспекторы, сотрудники ведомства по вопросам миграции и ПДН проводили рейд по выявлению незаконных мигрантов на овощной базе. Также облаву устроили в некоторых других торговых точках города.