tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:59

Published Сегодня, 05:59

Modified Сегодня, 06:01

Updated Сегодня, 06:01

Изображение материала

Полицейские устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге

20 июля 2023, 05:59
Фото: 1MI
Сотрудники полиции устроили облаву на нелегальных мигрантов на стройке в Екатеринбурге.

Рейд проходил на строительной площадке ЖК на улице Крауля. По словам очевидца, в ходе проверки сотрудники полиции задержали нескольких человек, пишет Е1.

Как рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга, данные рейды проводятся в разных общественных местах города с целью выявить иностранных граждан, которые незаконным путем оказались на территории России.

Напомним, 20 июня 2023 года в Екатеринбурге полицейские, госавтоинспекторы, сотрудники ведомства по вопросам миграции и ПДН проводили рейд по выявлению незаконных мигрантов на овощной базе. Также облаву устроили в некоторых других торговых точках города.

Облаву на мигрантов устроили полицейские в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Облаву на мигрантов устроили силовики в АлапаевскеРейды против браконьеров проводятся в Нижнем ТагилеОблаву на подростков и их родителей устроят полицейские в Камышлове
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Полиция#Проверка#Мигранты#Рейд#Облава#Задержание#Задержанные#Стройка#Общество
Подпишитесь
Фотоотчет. Владислав Пинаев провел для губернатора экскурсию по ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:19
Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
Вчера, 11:53
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
18 июля, 11:42
Готовность 80%: Евгений Куйвашев оценил ход работ по строительству МСК в Тагиле
Сегодня, 06:44
Расселенный дом напротив АЗС сгорел на улице Тагильская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:47
В Первоуральске посетитель офиса УК украл портрет Путина
Сегодня, 04:44