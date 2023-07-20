Полицейские устроили облаву на мигрантов в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 05:59
Published Сегодня, 05:59
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Рейд проходил на строительной площадке ЖК на улице Крауля. По словам очевидца, в ходе проверки сотрудники полиции задержали нескольких человек, пишет Е1.
Как рассказали в пресс-службе МВД Екатеринбурга, данные рейды проводятся в разных общественных местах города с целью выявить иностранных граждан, которые незаконным путем оказались на территории России.
Напомним, 20 июня 2023 года в Екатеринбурге полицейские, госавтоинспекторы, сотрудники ведомства по вопросам миграции и ПДН проводили рейд по выявлению незаконных мигрантов на овощной базе. Также облаву устроили в некоторых других торговых точках города.