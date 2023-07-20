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Полиция Нижнего Тагила проводит проверку после избиения официанта в Лае

20 июля 2023, 06:22
Фото: tagilcity.ru
После избиения молодого человека, подрабатывающего официантом в кафе «У мангала», полиция Нижнего Тагила организовала проверку.

Как стало известно редакции TagilCity.ru, проверочные мероприятия организовали сотрудники отдела полиции №21, куда обратился пострадавший. У молодого человека диагностировали черепно-мозговую травму.

В настоящее время в полиции собирается доказательная база. По результатам проверки будет принято обоснованное решение. Нарекание со стороны заявителя о бездействии сотрудника полиции преждевременно, — отметили в пресс-службе МУ МВД «Нижнетагильское».
Официанта за чаевые избил коллега в кафе под Нижним Тагилом
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Напомним, инцидент произошел 14 июля в кафе, расположенном в селе Лая. Артемий — избитый молодой человек, проработал в общепите три дня. Как рассказала мама пострадавшего, Артемия ударил другой официант из-за чаевых.

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