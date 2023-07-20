Посетитель кофейни в Екатеринбурге облил бариста кофе и бросил в нее стакан

Так как в стакане был еще горячий кофе, девушка обожглась. Кроме того, ее одежда оказалась запачкана. При этом клиент считает, что поступил правильно и утверждает, что бариста грубо с ним разговаривала, а раньше конфликтов в этой кофейне у него ни с кем не было.