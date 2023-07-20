Посетитель кофейни в Екатеринбурге облил бариста кофе и бросил в нее стакан

Posted Сегодня, 16:30
Published Сегодня, 16:30
Modified Сегодня, 16:30
Updated Сегодня, 16:30
Екатеринбуржец является частым посетителем кофейни, однако, по словам управляющей, часто ведет себя по-хамски, не отдает деньги за заказы и доводит до слез сотрудников, пишет Е1.
Так, в день инцидента мужчина, оплатив свой заказанный кофе, попросил принести ему еще один стакан. Бариста ответила отказом. Девушка хотела добавить, что стаканы здесь платные, однако посетитель вылил кофе на кассовую технику и швырнул стакан сотруднице в голову.
Так как в стакане был еще горячий кофе, девушка обожглась. Кроме того, ее одежда оказалась запачкана. При этом клиент считает, что поступил правильно и утверждает, что бариста грубо с ним разговаривала, а раньше конфликтов в этой кофейне у него ни с кем не было.
В УМВД Екатеринбурга поступило заявление о случившемся инциденте. Сотрудники полиции начали проверку.
Напомним, 12 июля 2023 года в Нижнем Тагиле произошел конфликт между водителем маршрутки и пассажирами. Последние сделали шоферу замечание за то, что он поехал без предупреждения, когда девушка на остановке читала маршрут транспорта. Водитель в ответ стал ругаться и требовать покинуть маршрутку.