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Посетитель кофейни в Екатеринбурге облил бариста кофе и бросил в нее стакан

20 июля 2023, 16:30
Фото: Midjourney
Неадекватный посетитель кофейни в Екатеринбурге вылил кофе на бариста, а также кинул в нее стакан.

Екатеринбуржец является частым посетителем кофейни, однако, по словам управляющей, часто ведет себя по-хамски, не отдает деньги за заказы и доводит до слез сотрудников, пишет Е1.

Так, в день инцидента мужчина, оплатив свой заказанный кофе, попросил принести ему еще один стакан. Бариста ответила отказом. Девушка хотела добавить, что стаканы здесь платные, однако посетитель вылил кофе на кассовую технику и швырнул стакан сотруднице в голову.

Так как в стакане был еще горячий кофе, девушка обожглась. Кроме того, ее одежда оказалась запачкана. При этом клиент считает, что поступил правильно и утверждает, что бариста грубо с ним разговаривала, а раньше конфликтов в этой кофейне у него ни с кем не было.

В УМВД Екатеринбурга поступило заявление о случившемся инциденте. Сотрудники полиции начали проверку.

Напомним, 12 июля 2023 года в Нижнем Тагиле произошел конфликт между водителем маршрутки и пассажирами. Последние сделали шоферу замечание за то, что он поехал без предупреждения, когда девушка на остановке читала маршрут транспорта. Водитель в ответ стал ругаться и требовать покинуть маршрутку.

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