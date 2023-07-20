Путин продлевает антисанкции до 2025 года в ответ на западные ограничения

Posted Сегодня, 11:06
Published Сегодня, 11:06
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Этот указ был введен в ответ на санкции, наложенные западными странами на Россию, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Согласно указу, устанавливаются ограничения на ввоз и вывоз определенных видов сырья и продукции без предварительного одобрения правительства. Также в документе содержится список недружественных стран, с которыми торговля ограничена.
Эта мера является ответом России на санкции, введенные против неё другими странами, и направлена на защиту интересов российской экономики. Предыдущая версия указа действовала до конца 2023 года, но с новым решением Путина, она будет продлена на два года, до конца 2025 года.