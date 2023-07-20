Пьяный подросток взял машину матери и попал в ДТП в Североуральске

Posted Сегодня, 03:31
Published Сегодня, 03:31
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Updated Сегодня, 03:35
На повороте около парка «Молодежного» подросток не справился с управлением и влетел в ограждение, после чего иномарка перевернулась, рассказала специалист по взаимодействию со СМИ Североуральска Надежда Шпильчак.
В это же время сотрудники ГИБДД патрулировали городские улицы и, заметив аварию, сразу подъехали к месту происшествия.
Молодого человека могут привлечь к административной ответственности за вождение автомобиля в пьяном виде и в возрасте, не достигшем 18 лет. Ему грозит административное заключение от 10 до 15 суток или штраф 30 тысяч рублей.
Напомним, в Нижнем Тагиле 19-летний молодой человек, который водит автомобиль чуть больше года, попал в лобовую аварию. 14-летняя сестра, ехавшая с ним в машине, получила ушиб плеча.