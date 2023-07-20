Пьяный житель Екатеринбурга устроил стрельбу из своей квартиры по детской площадке

Posted Сегодня, 14:54
Published Сегодня, 14:54
Modified Сегодня, 14:54
Updated Сегодня, 14:54
Соседи рассказали, что ранее екатеринбуржец уже стрелял, но не по детской площадке, а по автомобилям. Сейчас, по словам мужчины, он хотел стрелять в ворон, пишет Е1.
К месту инцидента приехали сотрудники полиции и ОМОНа. Представителям ведомств пришлось взламывать квартиру стрелка, так как он не открывал дверь. Мужчину задержали.
Пистолет, из которого производились выстрелы, был изъят. Екатеринбуржца привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Дело направят в суд для рассмотрения.
Напомним, недавно в челябинском городе Озерске ранее судимый мужчина стрелял в подростков из газового пистолета, вступив с ними в конфликт. Двое юношей в результате инцидента пострадали.