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Пьяный житель Екатеринбурга устроил стрельбу из своей квартиры по детской площадке

20 июля 2023, 14:54
Фото: 1MI
43-летний нетрезвый житель Екатеринбурга на Уктусе стрелял из сигнального пистолета по детской площадке из окна своей квартиры. Инцидент произошел утром 20 июля 2023 года.

Соседи рассказали, что ранее екатеринбуржец уже стрелял, но не по детской площадке, а по автомобилям. Сейчас, по словам мужчины, он хотел стрелять в ворон, пишет Е1.

К месту инцидента приехали сотрудники полиции и ОМОНа. Представителям ведомств пришлось взламывать квартиру стрелка, так как он не открывал дверь. Мужчину задержали.

Пистолет, из которого производились выстрелы, был изъят. Екатеринбуржца привлекли к административной ответственности за мелкое хулиганство. Дело направят в суд для рассмотрения.

Напомним, недавно в челябинском городе Озерске ранее судимый мужчина стрелял в подростков из газового пистолета, вступив с ними в конфликт. Двое юношей в результате инцидента пострадали.

Мужчина в Озерске открыл стрельбу из газового пистолета по подросткам из-за ссоры
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