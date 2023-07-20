Рабочий порезал девушку-коллегу ножом на производстве в Екатеринбурге

Случилось это 19 июля на Уралмаше на предприятии «Дебит-е», пишет Е1. О случившемся рассказала пострадавшая. Она утверждает, что конфликт разгорелся из-за того, что она приняла на работу не тещу Дмитрия, а другого работника на вакансию уборщица.