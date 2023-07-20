Рабочий порезал девушку-коллегу ножом на производстве в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 08:31
Published Сегодня, 08:31
Modified Сегодня, 08:33
Updated Сегодня, 08:33
Случилось это 19 июля на Уралмаше на предприятии «Дебит-е», пишет Е1. О случившемся рассказала пострадавшая. Она утверждает, что конфликт разгорелся из-за того, что она приняла на работу не тещу Дмитрия, а другого работника на вакансию уборщица.
Он сильно обиделся и разозлился и сначала, я ему сказала: «Что ты себя как баба ведешь?» В ответ он замахнулся, коллеги его остановили. После этого он кинул в меня коробкой, оставил ссадину на лице, я заплакала, поднялась в офис. Спустя время мы пошли на производство, где рабочий канцелярским ножом порезал мне руку, — говорит пострадавшая.
Она отметила, что никто из тех, кто все это видел, не попытался остановить Дмитрия. В результате сотрудницу увезли на скорой.
Выяснилось, что разрез составляет шесть сантиметров, у девушки порезаны три сухожилия. Она едва ли не потеряла сознание от потери крови. Ее прооперировали, длилось это два часа.
Теперь девушке нужно полтора месяца носить гипс, ездить на промывания и перевязки. Она написала заявление в полицию. Проводится проверка.