Posted Сегодня, 14:49
Published Сегодня, 14:49
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Updated Сегодня, 15:17
Праздничный салют состоится 12 августа в честь Дня города Нижний Тагил. Будет запущено 4,8 тысячи залпов, которые выпустит ООО «Триада». За работу юрлицо получит 2,9 миллиона рублей. Фейерверк продлится 10 минут в период с 23.00 до полуночи.
Безналичную систему оплаты в автобусах и маршрутках в Нижнем Тагиле планируют ввести в начале 2024 года. Сейчас такой способ оплаты работает только в трамваях.
Лес, куда агрокомплекс «Горноуральский» свозит свиной навоз, продолжает погибать. Активисты вновь акцентировали внимание на этой проблеме. Этот участок леса виден с камер системы мониторинга лесных пожаров.
После подрыва Крымского моста некоторые свердловчане не желают отдыхать на полуострове. Эти случаи не массовые. Туроператоры отметили, что бронирований путешествий в Крым не было лишь в день, когда произошло ЧП. Позднее они постепенно возобновились.
Реклама секс-услуг в России может попасть под запрет. Журналисты TagilCity.ru выяснили, где и как в Нижнем Тагиле рекламируют интим-услуги. По новому законодательству штрафы до полумиллиона грозят не только за предложение такого рода услуг, но и за объявления с подтекстом.