Реклама секс-услуг в России может попасть под запрет. Журналисты TagilCity.ru выяснили, где и как в Нижнем Тагиле рекламируют интим-услуги. По новому законодательству штрафы до полумиллиона грозят не только за предложение такого рода услуг, но и за объявления с подтекстом.