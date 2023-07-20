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Рекламе секс-услуг в Нижнем Тагиле грозит запрет, а жители города не хотят в Крым

20 июля 2023, 14:49
Фото: Midjourney
Рекламе секс-услуг в Нижнем Тагиле грозит запрет, а жители города не хотят в Крым. Рассказываем о самых интересных и обсуждаемых событиях Нижнего Тагила и Свердловской области за 20 июля.

Праздничный салют состоится 12 августа в честь Дня города Нижний Тагил. Будет запущено 4,8 тысячи залпов, которые выпустит ООО «Триада». За работу юрлицо получит 2,9 миллиона рублей. Фейерверк продлится 10 минут в период с 23.00 до полуночи.

4,8 тысячи залпов салюта запустят в честь Дня города в Нижнем Тагиле
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Безналичную систему оплаты в автобусах и маршрутках в Нижнем Тагиле планируют ввести в начале 2024 года. Сейчас такой способ оплаты работает только в трамваях.

Безнал в автобусах планируют ввести в Нижнем Тагиле в начале 2024 года
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Лес, куда агрокомплекс «Горноуральский» свозит свиной навоз, продолжает погибать. Активисты вновь акцентировали внимание на этой проблеме. Этот участок леса виден с камер системы мониторинга лесных пожаров.

«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
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После подрыва Крымского моста некоторые свердловчане не желают отдыхать на полуострове. Эти случаи не массовые. Туроператоры отметили, что бронирований путешествий в Крым не было лишь в день, когда произошло ЧП. Позднее они постепенно возобновились.

Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
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Реклама секс-услуг в России может попасть под запрет. Журналисты TagilCity.ru выяснили, где и как в Нижнем Тагиле рекламируют интим-услуги. По новому законодательству штрафы до полумиллиона грозят не только за предложение такого рода услуг, но и за объявления с подтекстом.

Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
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Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
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