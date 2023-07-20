РЭО запустил электронные модели территориальных схем обращения с отходами

Posted Сегодня, 19:29
Published Сегодня, 19:29
Modified Сегодня, 19:30
Updated Сегодня, 19:30
Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, благодаря электронной модели регионам удалось сэкономить до 50 миллионов рублей бюджетных средств. Также разработка помогла создать инструмент анализа текущего состояния отрасли и прогнозировать ее развитие. Кроме того, цифровые модели территориальных схем позволили актуализировать данные об источниках образования отходов и местах их накопления, передает gorod55.ru.
Ожидается, что до конца этого года типовое решение РЭО начнут использовать 20 регионов.
Как отметила исполнительный директор ассоциации содействия экономике замкнутого цикла «Ресурс» Валерия Гулимова, цифровые модели территориальных схем становятся востребованным инструментом. По ее словам, регионы также могут создавать индивидуальные версии схемы.
«Сохраняются возможности для предложения и развития различных программных решений. Со стороны РЭО это серьезная поддержка для регионов», — отметила она.
Сообщается, что данные решения помогут отрасли в формировании экономики замкнутого цикла.