РЭО запустил электронные модели территориальных схем обращения с отходами

Как отметил глава РЭО Денис Буцаев, благодаря электронной модели регионам удалось сэкономить до 50 миллионов рублей бюджетных средств. Также разработка помогла создать инструмент анализа текущего состояния отрасли и прогнозировать ее развитие. Кроме того, цифровые модели территориальных схем позволили актуализировать данные об источниках образования отходов и местах их накопления, передает gorod55.ru.