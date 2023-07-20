Стали известны причины нехватки врачей-анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила

Posted Сегодня, 13:20
Published Сегодня, 13:20
Modified Сегодня, 13:22
Updated Сегодня, 13:22
По данным ведомства, укомплектованность штата анестезиологов-ревматологов в ГБ №1 составляет 71%, при этом средний показатель по области — 90%. На сайте больницы значатся семь врачей данной специальности, а значит полный их штат, по подсчетам TagilCity.ru, составляет 10 человек. Однако из этих семи человек трое отсутствуют по уважительным причинам, а значит по факту наполняемость штата составляет всего 40%.
На сегодняшний день из числа основных врачей-анестезиологов-реаниматологов
два сотрудника находятся на длительных листках нетрудоспособности, один человек находится в очередном оплачиваемом отпуске, — сообщила TagilCity.ru в официальном ответе заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.
Также в ответе указано, что при неотложной и экстренной медицинской помощи потребность в анестезиологах обеспечивается полностью. Про длительность ожидания плановых операций в ответе не сказано. При этом ранее пациенты ГБ №1 в Нижнем Тагиле рассказывали, что из-за дефицита анестезиологов ждут оперативного вмешательства по нескольку дней.
Новых врачей на вакантные места, по информации Минздрава, ищут по объявлению через интернет-платформы рекрутинга и центр занятости населения. Кроме того, в этом году по программе целевого обучения два молодых специалиста закончили обучение в ординатуре по специальности «анестезиология и реаниматология».