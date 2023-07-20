Стали известны причины нехватки врачей-анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила

По данным ведомства, укомплектованность штата анестезиологов-ревматологов в ГБ №1 составляет 71%, при этом средний показатель по области — 90%. На сайте больницы значатся семь врачей данной специальности, а значит полный их штат, по подсчетам TagilCity.ru, составляет 10 человек. Однако из этих семи человек трое отсутствуют по уважительным причинам, а значит по факту наполняемость штата составляет всего 40%.