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Стали известны причины нехватки врачей-анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила

20 июля 2023, 13:20
Фото: 1MI
В Минздраве Свердловской области объяснили нехватку анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила. Оказывается, что при общем недоборе штата, трое врачей находятся на длительном больничном или в отпуске.

По данным ведомства, укомплектованность штата анестезиологов-ревматологов в ГБ №1 составляет 71%, при этом средний показатель по области — 90%. На сайте больницы значатся семь врачей данной специальности, а значит полный их штат, по подсчетам TagilCity.ru, составляет 10 человек. Однако из этих семи человек трое отсутствуют по уважительным причинам, а значит по факту наполняемость штата составляет всего 40%.

На сегодняшний день из числа основных врачей-анестезиологов-реаниматологов
два сотрудника находятся на длительных листках нетрудоспособности, один человек находится в очередном оплачиваемом отпуске, — сообщила TagilCity.ru в официальном ответе заместитель министра здравоохранения Свердловской области Екатерина Ютяева.

Также в ответе указано, что при неотложной и экстренной медицинской помощи потребность в анестезиологах обеспечивается полностью. Про длительность ожидания плановых операций в ответе не сказано. При этом ранее пациенты ГБ №1 в Нижнем Тагиле рассказывали, что из-за дефицита анестезиологов ждут оперативного вмешательства по нескольку дней.

Пациенты ГБ № 1 в Нижнем Тагиле подолгу ждут операций из-за дефицита анестезиологов
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Новых врачей на вакантные места, по информации Минздрава, ищут по объявлению через интернет-платформы рекрутинга и центр занятости населения. Кроме того, в этом году по программе целевого обучения два молодых специалиста закончили обучение в ординатуре по специальности «анестезиология и реаниматология».

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#Анна Григорьева#Врачи#Минздрав#ГБ №1#Пациенты#Нехватка#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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