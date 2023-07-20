tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:20

Published Сегодня, 09:20

Modified Сегодня, 09:24

Updated Сегодня, 09:24

Стало известно, какая смородина помогает против рака и радиации

20 июля 2023, 09:20
В конце июля — начале августа наступает сезон созревания большинства сортов смородины, популярной ягоды, которую любят выращивать дачники на своих участках. Однако мало кто знает, что эта ягода обладает уникальными свойствами, которые помогают бороться с онкологией и другими серьезными заболеваниями

Врач-терапевт из Видновской РКБ, Тимур Асанов, рассказал о ценности смородины и ее благотворном влиянии на организм, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Смородина используется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство. Ее полезное воздействие оказывает благоприятное воздействие на основные системы организма. Однако не все виды смородины равнозначно полезны.

«Красная смородина, например, богата антиоксидантами, витамином А и витаминами группы В. Она помогает укрепить сердечно-сосудистую систему», — поделился Асанов.

Сок из красной смородины, как отмечает эксперт, способен снизить температуру и успешно бороться с лихорадкой, особенно у детей. Кроме того, эти ягоды применяются в комплексном лечении сахарного диабета и заболеваний кишечника.

«Белая смородина среди всех видов ягод является наиболее гипоаллергенной. Ее употребление способствует уничтожению микробов и снижению воспалений. В составе белой смородины содержится полный комплекс минеральных веществ и витаминов, каждый из которых способен подавлять развитие злокачественных опухолей», — пояснил медик.

Однако, согласно мнению врача, наиболее благотворным для здоровья является черная смородина. В ней содержится клетчатка, витамины С и Е, а также другие полезные компоненты, которые оказывают особо положительное воздействие на организм.

Подпишитесь
Фотоотчет. Владислав Пинаев провел для губернатора экскурсию по ГДДЮТ в Нижнем Тагиле
Вчера, 15:19
Олега Газманова за 9,1 млн пригласили выступать на день города в Нижний Тагил
Вчера, 11:53
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
18 июля, 11:42
Готовность 80%: Евгений Куйвашев оценил ход работ по строительству МСК в Тагиле
Сегодня, 06:44
Расселенный дом напротив АЗС сгорел на улице Тагильская в Нижнем Тагиле
Сегодня, 03:47
В Первоуральске посетитель офиса УК украл портрет Путина
Сегодня, 04:44