Стало известно, какая смородина помогает против рака и радиации

Posted Сегодня, 09:20
Published Сегодня, 09:20
Modified Сегодня, 09:24
Updated Сегодня, 09:24
Врач-терапевт из Видновской РКБ, Тимур Асанов, рассказал о ценности смородины и ее благотворном влиянии на организм, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Смородина используется как противовоспалительное, тонизирующее, витаминное, сосудорасширяющее, кровоочистительное, мочегонное и потогонное средство. Ее полезное воздействие оказывает благоприятное воздействие на основные системы организма. Однако не все виды смородины равнозначно полезны.
«Красная смородина, например, богата антиоксидантами, витамином А и витаминами группы В. Она помогает укрепить сердечно-сосудистую систему», — поделился Асанов.
Сок из красной смородины, как отмечает эксперт, способен снизить температуру и успешно бороться с лихорадкой, особенно у детей. Кроме того, эти ягоды применяются в комплексном лечении сахарного диабета и заболеваний кишечника.
«Белая смородина среди всех видов ягод является наиболее гипоаллергенной. Ее употребление способствует уничтожению микробов и снижению воспалений. В составе белой смородины содержится полный комплекс минеральных веществ и витаминов, каждый из которых способен подавлять развитие злокачественных опухолей», — пояснил медик.
Однако, согласно мнению врача, наиболее благотворным для здоровья является черная смородина. В ней содержится клетчатка, витамины С и Е, а также другие полезные компоненты, которые оказывают особо положительное воздействие на организм.