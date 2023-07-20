Стало известно, какая смородина помогает против рака и радиации

В конце июля — начале августа наступает сезон созревания большинства сортов смородины, популярной ягоды, которую любят выращивать дачники на своих участках. Однако мало кто знает, что эта ягода обладает уникальными свойствами, которые помогают бороться с онкологией и другими серьезными заболеваниями