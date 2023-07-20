Тепловоз сбил жительницу Екатеринбурга

Posted Сегодня, 13:26
Published Сегодня, 13:26
Modified Сегодня, 13:26
Updated Сегодня, 13:26
На место аварии выехала следственная опергруппа, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.
Женщину отвезли в больницу, где врачи ей диагностировали открытый перелом бедра. Как оказалось, пострадавшая переехала в Екатеринбург из Кыргызстана.
В транспортной полиции организовали проверку по факту чрезвычайного происшествия, по итогам которой будет принято соответствующее решение.
Напомним, в июне 2023 года в Свердловской области 17-летняя девушка скончалась после того, как попала под поезд. Предположительно, погибшая могла быть в наушниках и не слышать, что на нее едет поезд, либо свердловчанка решила покончить с собой.