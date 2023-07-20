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Тепловоз сбил жительницу Екатеринбурга

20 июля 2023, 13:26
Фото: Midjourney
38-летнюю жительницу Екатеринбурга сбил тепловоз на железнодорожной станции Екатеринбург-Пассажирский. Происшествие случилось днем 20 июля 2023 года.

На место аварии выехала следственная опергруппа, рассказали в пресс-службе управления на транспорте МВД по Уральскому федеральному округу.

Женщину отвезли в больницу, где врачи ей диагностировали открытый перелом бедра. Как оказалось, пострадавшая переехала в Екатеринбург из Кыргызстана.

В транспортной полиции организовали проверку по факту чрезвычайного происшествия, по итогам которой будет принято соответствующее решение.

Напомним, в июне 2023 года в Свердловской области 17-летняя девушка скончалась после того, как попала под поезд. Предположительно, погибшая могла быть в наушниках и не слышать, что на нее едет поезд, либо свердловчанка решила покончить с собой.

17-летняя девушка погибла под колесами поезда под Екатеринбургом
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