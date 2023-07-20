В ИК-5 Нижнего Тагила на строителей рухнула крыша. Один из них погиб

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация в полицию поступила примерно в 13:55 от бригады скорой помощи. Сначала данных о погибшем и пострадавших не было. Это выяснилось уже по прибытии следственной группы на место.