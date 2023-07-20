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В ИК-5 Нижнего Тагила на строителей рухнула крыша. Один из них погиб

20 июля 2023, 16:36
Фото: 1MI

Один человек погиб и двое пострадали при обрушении крыши в ИК-5 Нижнего Тагила

Крыша рухнула на рабочих, которые проводили строительные работы. Инцидент случился в ИК-5 Нижнего Тагила. В результате один из мужчин скончался, еще двое получили травмы.

Инцидент случился днем 20 июля. Следственным отделом Тагилстроевского района по данному факту было возбуждено уголовное дело за нарушение правил безопасности, повлекшее смерть человека. За данное преступление наказание составляет до 5 лет лишения свободы, сообщили в СК по Свердловской области.

По данным главы пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, информация в полицию поступила примерно в 13:55 от бригады скорой помощи. Сначала данных о погибшем и пострадавших не было. Это выяснилось уже по прибытии следственной группы на место.

По предварительной информации, все мужчины являются сотрудниками строительного коммерческого предприятия. Погибшим оказался мужчина 1967 года рождения. Одного рабочего достали из-под завалов и доставили в больницу для срочной операции. Третий работник находится под завалами. Еще один рабочий не пострадал. Он успел закрепиться на крыше.

По словам главы пресс-службы ГУФСИН по Свердловской области Александра Левченко, рабочие проводили ремонт производственного цеха по гражданско-правовому договору с подрядчиком. Он отметил, что среди сотрудников учреждения и осужденных пострадавших нет. Одного из пострадавших, по словам Левченко, удалось извлечь из-под завалов в первые минуты происшествия. На данный момент определяется материальный ущерб.

По словам старшего помощника прокурора Свердловской области Марины Канатовой, прокуратура также проводит по данному факту проверку. Она рассказала, что сотрудник, который не получил травм, за несколько минут до случившегося ушел в другую часть цеха.

На месте случившегося находится Нижнетагильский прокурор по надзору за соблюдением законов в исправительных учреждениях Евгений Макаров, и. о. прокурора Тагилстроевского района г. Нижнего Тагила Артём Пирогов. Кроме того, прокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела.

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