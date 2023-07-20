В Первоуральске посетитель офиса УК украл портрет Путина

Posted Сегодня, 04:44
Published Сегодня, 04:44
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На кадрах с места видно, как мужчина сначала подходит к стене, затем озирается по сторонам, а потом снимает изображение со стены. Сразу после этого посетитель ушел.
Управляющая компания не стала заявлять в полицию на мужчину, пишет «КП-Екатеринбург.
Напомним, в Екатеринбурге ведутся поиски мужчины, который подозревается в краже 24 дезодорантов из супермаркетов и бутылки виски. Все действия злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения. Однако поиски до сих пор ведутся. Сами инциденты случились 16 и 22 января 2023 года.