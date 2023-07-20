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В Первоуральске посетитель офиса УК украл портрет Путина

20 июля 2023, 04:44
Фото: скриншот видео
В Первоуральске Свердловской области мужчина, посетивший офис одной из управляющих компаний, украл портрет президента РФ Владимира Путина.

На кадрах с места видно, как мужчина сначала подходит к стене, затем озирается по сторонам, а потом снимает изображение со стены. Сразу после этого посетитель ушел.

Управляющая компания не стала заявлять в полицию на мужчину, пишет «КП-Екатеринбург.

Напомним, в Екатеринбурге ведутся поиски мужчины, который подозревается в краже 24 дезодорантов из супермаркетов и бутылки виски. Все действия злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения. Однако поиски до сих пор ведутся. Сами инциденты случились 16 и 22 января 2023 года.

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#Инцидент#Кража#Портрет#Происшествия#Первоуральск#Ирина Кирилова
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