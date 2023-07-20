В Первоуральске посетитель офиса УК украл портрет Путина

Напомним, в Екатеринбурге ведутся поиски мужчины, который подозревается в краже 24 дезодорантов из супермаркетов и бутылки виски. Все действия злоумышленника зафиксировали камеры наблюдения. Однако поиски до сих пор ведутся. Сами инциденты случились 16 и 22 января 2023 года.