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Вагон сошел с рельсов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

20 июля 2023, 13:03
Фото: 1MI
На ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле вагон сошел с рельсов. Это произошло 19 июня. После этого прокуратура организовала на предприятии профилактические мероприятия по технике безопасности.

Тележка второго вагона сошла примерно в 16:25 на станции «Западная». Это произошло из-за наличия технических неисправностей участка пути, утверждают представители прокуратуры. Теперь на предприятии состоятся дополнительные профмероприятия для выявления возможных нарушений в сфере безопасности.

Основанием для проведения таких мероприятий названо наличие у надзорного органа сведений о возможных нарушениях обязательных требований на предприятии.

В случае, если прокуратура выявит, что какие-либо нарушения норм причинили вред охраняемым законом ценностям, либо создали угрозу причинения ущерба, то ЕВРАЗУ НТМК будет выписано предостережение об их устранении.

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#Елена Озерова#ЕВРАЗ НТМК#Сход тележки#Техника безопасности#Прокуратура#Предостережение#Происшествия#Нижний Тагил#Эксклюзив
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