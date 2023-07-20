Вагон сошел с рельсов на ЕВРАЗ НТМК в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 13:03
Published Сегодня, 13:03
Modified Сегодня, 13:05
Updated Сегодня, 13:05
Тележка второго вагона сошла примерно в 16:25 на станции «Западная». Это произошло из-за наличия технических неисправностей участка пути, утверждают представители прокуратуры. Теперь на предприятии состоятся дополнительные профмероприятия для выявления возможных нарушений в сфере безопасности.
Основанием для проведения таких мероприятий названо наличие у надзорного органа сведений о возможных нарушениях обязательных требований на предприятии.
В случае, если прокуратура выявит, что какие-либо нарушения норм причинили вред охраняемым законом ценностям, либо создали угрозу причинения ущерба, то ЕВРАЗУ НТМК будет выписано предостережение об их устранении.