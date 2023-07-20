Житель Перми поймал огромных декоративных карпов в Свердловской области

Posted Сегодня, 04:03
Published Сегодня, 04:03
Modified Сегодня, 04:16
Updated Сегодня, 04:16
Мужчины приехали к данному озеру на рыбалку в первый раз. По словам рыбака, в этом водоеме водится немало крупной рыбы, попадались и весом до 20 килограммов. Об этом Александр рассказал на своей странице ВКонтакте.
Самая большая рыба, которую поймали приятели, была весом в 8,5 килограмма. Всего они поймали почти 20 рыб, в том числе и карпы кои. При этом весь улов позже был отпущен обратно в воду.
Напомним, недавно редакция TagilCity.ru опубликовала перечень лучших мест для ловли рыбы в Нижнем Тагиле. Это река Иса, а также водохранилища Леневское, Черноисточинское, Исинское, Верхне-Выйское и Нижне-Тагильское.