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Житель Перми поймал огромных декоративных карпов в Свердловской области

20 июля 2023, 04:03
Фото: Страница ВКонтакте Александра Великого
Житель Перми Александр Великий, находившийся на рыбалке в Свердловской области вместе с другом, поймал огромных декоративных карпов. Необычный улов произошел на озере в селе Киприно.

Мужчины приехали к данному озеру на рыбалку в первый раз. По словам рыбака, в этом водоеме водится немало крупной рыбы, попадались и весом до 20 килограммов. Об этом Александр рассказал на своей странице ВКонтакте.

Самая большая рыба, которую поймали приятели, была весом в 8,5 килограмма. Всего они поймали почти 20 рыб, в том числе и карпы кои. При этом весь улов позже был отпущен обратно в воду.

Напомним, недавно редакция TagilCity.ru опубликовала перечень лучших мест для ловли рыбы в Нижнем Тагиле. Это река Иса, а также водохранилища Леневское, Черноисточинское, Исинское, Верхне-Выйское и Нижне-Тагильское.

Самые клевые места: где ловить рыбу в окрестностях Нижнего Тагила?
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