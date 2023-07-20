Жителю Екатеринбурга отрезало ногу после того, как он попал под трамвай

Факт случившегося подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга. Как стало известно, после того, как на остановке вышли все пассажиры, водитель начал движение и вторым вагоном наехал на правую ногу мужчины. Пострадавшему диагностировали открытый перелом конечности.