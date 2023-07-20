tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:55

Published Сегодня, 16:55

Modified Сегодня, 16:55

Updated Сегодня, 16:55

Изображение материала

Жителю Екатеринбурга отрезало ногу после того, как он попал под трамвай

20 июля 2023, 16:55
Фото: 1MI
Мужчина в Екатеринбурге попал под трамвай и лишился ноги. Происшествие случилось 20 июля 2023 года.

Известно, что пострадавший екатеринбуржец был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас необходимую помощь ему оказывают врачи, пишет Е1.

Видео: Telegram-канал "Бандитский центр ЕКБ"

Факт случившегося подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга. Как стало известно, после того, как на остановке вышли все пассажиры, водитель начал движение и вторым вагоном наехал на правую ногу мужчины. Пострадавшему диагностировали открытый перелом конечности.

Напомним, 20 июля 2023 года на станции Екатеринбург-Пассажирский тепловоз сбил женщину. В больнице, куда госпитализировали пострадавшую, ей был диагностирован открытый перелом бедра.

Сотрудники транспортной полиции начали проводить проверку по факту произошедшего. По ее результатам примут соответствующие меры.

Тепловоз сбил жительницу Екатеринбурга
Узнать подробнее
Читайте также:
17-летняя девушка погибла под колесами поезда под ЕкатеринбургомПоезд насмерть сбил человека в Свердловской областиПоезд насмерть сбил женщину на станции Монзино под Нижним Тагилом
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#18+#Инцидент#Больница#Авария#Трамвай#Пострадавший#Наезд#Происшествия#Видео
Подпишитесь
Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
Сегодня, 13:15
«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
Сегодня, 11:48
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
18 июля, 11:42
Ночное шоу флайбордистов в светодиодных костюмах пройдет в Нижнем Тагиле
Сегодня, 14:07
Стали известны причины нехватки врачей-анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила
Сегодня, 13:20
4,8 тысячи залпов салюта запустят в честь Дня города в Нижнем Тагиле
Сегодня, 13:10