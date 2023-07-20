Жителю Екатеринбурга отрезало ногу после того, как он попал под трамвай

Posted Сегодня, 16:55
Published Сегодня, 16:55
Modified Сегодня, 16:55
Updated Сегодня, 16:55
Известно, что пострадавший екатеринбуржец был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Сейчас необходимую помощь ему оказывают врачи, пишет Е1.
Факт случившегося подтвердили в ГИБДД Екатеринбурга. Как стало известно, после того, как на остановке вышли все пассажиры, водитель начал движение и вторым вагоном наехал на правую ногу мужчины. Пострадавшему диагностировали открытый перелом конечности.
Напомним, 20 июля 2023 года на станции Екатеринбург-Пассажирский тепловоз сбил женщину. В больнице, куда госпитализировали пострадавшую, ей был диагностирован открытый перелом бедра.
Сотрудники транспортной полиции начали проводить проверку по факту произошедшего. По ее результатам примут соответствующие меры.