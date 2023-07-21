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1,5 млрд рублей получит Свердловская область на новые автобусы

21 июля 2023, 06:04
Фото: 1MI
Свердловская область получит 1,5 миллиарда рублей на закупку новых автобусов. Транспорт планируется пустить по междугородним и муниципальным маршрутам. Об этом сообщили в департаменте информполитики.

Этих средств хватит для приобретения 330 новых автобусов. По словам министра транспорта региона Василия Старкова, это позволит обновить до 10% автобусного парка, работающего ежедневно.

Часть средств будет выделена 14 муниципалитетам в качестве субсидий. Это 174 автомобиля. Получатели — Екатеринбург, Нижний Тагил, Арти, Каменск-Уральский, Ивдель, Ирбит, Талица, Волчанск, Сысерть, Арамиль, Красноуральск, Краснотурьинск, Карпинск, Североуральск.

Также средства будут выделены транспортным предприятиям, работающим на межмуниципальных маршрутах. В общей сложности они смогут приобрести 156 автобусов.

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#Ирина Кирилова#Автобус#Покупка#Деньги#Правительство#Транспорт#Касается каждого#Свердловская область
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