Безопасно ли ездить на такси в Свердловской области?

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Таксисты зачастую работают с нарушениями режима труда и отдыха в условиях жесткого городского трафика. Все это увеличивает вероятность столкновения или других происшествий. Также нужно понимать, что от манеры вождения и технического состояния автомобиля кардинально зависит не только заработок таксиста, но и аварийность на дорогах.
Статистика Банка России свидетельствует: по договорам «ОСАГО Такси» частота страховых случае в семь раз выше, чем для прочих легковых транспортных средств. Из-за этого полис ОСАГО для ряда таксистов существенно дороже, чем для остальных автомобилистов.
Официальная статистика Банка России говорит о том, что средняя стоимость полиса ОСАГО Такси в 2022 году составила 26 471 рубль. Это почти в 4 раза меньше того, на что жалуются водители с «шашечками» всем, кто готов их слушать. При этом ОСАГО на такси убыточно для страховщиков уже как минимум 4 года подряд.
По договорам, заключенным в 2018–2020 годах, сумма выплат превысила сумму страховых премий более чем на 1,5 млрд рублей. В то же время большая часть полисов «автогражданки» на такси, оформленных в прошлом году, еще продолжает действовать, то есть по ним еще будут происходить страховые случаи, а значит, и производиться выплаты. Но уже сейчас по убыткам выплачено около 2 млрд рублей.
Как и в других регионах России, ДТП с участием такси в Свердловской области — не редкость. Всего, по данным Госавтоинспекции, в ДТП, произошедших по вине водителей легковых автомобилей, имеющих лицензию на перевозочную деятельность, в Свердловской области за 2022 год было ранено 29 человек. А сколько из пострадавших пассажиров такси просто не обращались к медикам?
Это еще раз подтверждает, что необходимо усилить подготовку водителей, задействованных в перевозках. Это повысит безопасность на дорогах и снизит среднюю стоимость полиса в сегменте. Многие годы за убыточное ОСАГО для такси доплачивали обычные автомобилисты, сейчас эта практика благодаря либерализации тарифов ушла в прошлое, так как действует принцип «плати как водишь», — пояснил президент Российского Союза Автостраховщиков (РСА) Евгений Уфимцев.
По данным РСА, в целом по стране каждое третье такси становится виновником ДТП, заявил Евгений Уфимцев.
К перечню типичных претензий к таксистам помимо неаккуратного вождения можно добавить и регулярные случаи с отменой заказа самим таксистом прямо перед подачей машины. Также таксисты все чаще ставят счетчик ожидания раньше положенного. Претензии со стороны пассажиров растут, проблема давно назрела.
Когда таксист будет знать, что его доход и цена за доступ к этой работе зависит от аккуратности его вождения, он будет более ответственен и аккуратен. Тем более, что, судя по данным статистики МВД, с расширением тарифных коридоров по ОСАГО аварийность легкового транспорта в прошлом году заметно снизилась, — отметила руководитель проекта Народного фронта «За права заемщиков» Евгения Лазарева.
Руководитель проекта предложила обсудить отдельные полисы именно для водителей пассажирских такси с более высокими коэффициентами.