Безопасно ли ездить на такси в Свердловской области?

По договорам, заключенным в 2018–2020 годах, сумма выплат превысила сумму страховых премий более чем на 1,5 млрд рублей. В то же время большая часть полисов «автогражданки» на такси, оформленных в прошлом году, еще продолжает действовать, то есть по ним еще будут происходить страховые случаи, а значит, и производиться выплаты. Но уже сейчас по убыткам выплачено около 2 млрд рублей.