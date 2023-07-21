tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 03:50

Published Сегодня, 03:50

Modified Сегодня, 04:13

Updated Сегодня, 04:13

Изображение материала

Четыре дороги в Нижнем Тагиле будут отремонтированы в 2024 году

21 июля 2023, 03:50
Фото: 1MI
В Нижнем Тагиле проведут ремонтные работы на четырех дорогах. Реконструкция намечена на 2024 год, при этом одна из дорог «перейдет» из 2023 года.

Так, в 2024 году ожидается завершение работ на Черноисточинском шоссе. Другие улицы города, где планируется сделать ремонт дорог — это Краснознамённая, Красноармейская и Пархоменко, рассказал заместитель главы мэрии по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил-ТВ».

Копысов также добавил, что конкурс по Черноисточинскому шоссе и улице Пархоменко уже проведен. По остальным дорогам проекты подготовлены, сейчас нужно подкорректировать их стоимость. При этом Копысов отметил, что Черноисточинское шоссе — самый крупный объект из намеченных дорог для ремонта.

Напомним, недавно в Нижнем Тагиле было завершено мощение трамвайных путей на проспекте Мира. Сейчас рабочие продолжают асфальтировать дорогу и укладывать тротуарную плитку.

Мощение трамвайных путей на проспекте Мира в рамках БКАД завершили в Нижнем Тагиле
Узнать подробнее
Читайте также:
На пешеходных переходах Екатеринбурга появятся «умные» камерыКолясочники и незрячие проверили работу чиновников по благоустройству в Нижнем ТагилеВторой мост над улицей Геологов отремонтирует тагильская фирма ООО «Уралстройкомлекс»
#Елизавета Зиборова#Нижний Тагил#Свердловская область#Ремонт дорог#Дороги#Проект#Объекты#Черноисточинское шоссе#Улицы#Проспект#Город#Касается каждого
Подпишитесь
Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
Вчера, 13:15
«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
Вчера, 11:48
Иван-озеро под Нижним Тагилом не восстановилось после эко-бедствия 2021 года
18 июля, 11:42
Ночное шоу флайбордистов в светодиодных костюмах пройдет в Нижнем Тагиле
Вчера, 14:07
Стали известны причины нехватки врачей-анестезиологов в ГБ №1 Нижнего Тагила
Вчера, 13:20
4,8 тысячи залпов салюта запустят в честь Дня города в Нижнем Тагиле
Вчера, 13:10