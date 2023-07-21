Четыре дороги в Нижнем Тагиле будут отремонтированы в 2024 году

Копысов также добавил, что конкурс по Черноисточинскому шоссе и улице Пархоменко уже проведен. По остальным дорогам проекты подготовлены, сейчас нужно подкорректировать их стоимость. При этом Копысов отметил, что Черноисточинское шоссе — самый крупный объект из намеченных дорог для ремонта.