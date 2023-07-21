Четыре дороги в Нижнем Тагиле будут отремонтированы в 2024 году

Posted Сегодня, 03:50
Published Сегодня, 03:50
Modified Сегодня, 04:13
Updated Сегодня, 04:13
Так, в 2024 году ожидается завершение работ на Черноисточинском шоссе. Другие улицы города, где планируется сделать ремонт дорог — это Краснознамённая, Красноармейская и Пархоменко, рассказал заместитель главы мэрии по городскому хозяйству и строительству Егор Копысов в эфире телеканала «Тагил-ТВ».
Копысов также добавил, что конкурс по Черноисточинскому шоссе и улице Пархоменко уже проведен. По остальным дорогам проекты подготовлены, сейчас нужно подкорректировать их стоимость. При этом Копысов отметил, что Черноисточинское шоссе — самый крупный объект из намеченных дорог для ремонта.
Напомним, недавно в Нижнем Тагиле было завершено мощение трамвайных путей на проспекте Мира. Сейчас рабочие продолжают асфальтировать дорогу и укладывать тротуарную плитку.