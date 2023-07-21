Что известно о компании, чьи рабочие погибли при обрушении крыши в ИК-5 в Тагиле

За это время организация, согласно данным СПАРК, заключила 92 контракта на ремонт различных объектов как в Свердловской области, так и в других регионах, на общую сумму 68,6 млн рублей. 10 из этих контрактов были расторгнуты либо по соглашению сторон, либо заказчиком в одностороннем порядке. Так, например, Уральский институт МЧС России в 2020 году разорвал соглашение на ремонт аудиторий с «Новым миром» из-за того, что подрядчик затягивал начало работ. Цена контракта составляла 1,1 млн рублей.