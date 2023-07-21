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Что известно о компании, чьи рабочие погибли при обрушении крыши в ИК-5 в Тагиле

21 июля 2023, 12:20
Фото: 1MI
Компания «Новый мир», два сотрудника которой погибли при обрушении крыши во время реконструкции цеха в ИК-5, зарегистрирована в Нижнем Тагиле и существует уже семь лет.

За это время организация, согласно данным СПАРК, заключила 92 контракта на ремонт различных объектов как в Свердловской области, так и в других регионах, на общую сумму 68,6 млн рублей. 10 из этих контрактов были расторгнуты либо по соглашению сторон, либо заказчиком в одностороннем порядке. Так, например, Уральский институт МЧС России в 2020 году разорвал соглашение на ремонт аудиторий с «Новым миром» из-за того, что подрядчик затягивал начало работ. Цена контракта составляла 1,1 млн рублей.

Еще девять контрактов «Новый мир» завершил позже установленного срока, выплатив в общей сложности 110 тысяч рублей неустойки. Один из таких контрактов был на капитальный ремонт фасада ДК «Юбилейный» в Нижнем Тагиле на 8,8 млн рублей. Из-за просрочки окончания работ МКУ «Служба заказчика городского хозяйства» взыскала с «Нового мира» 59 тысяч рублей.

Руководитель ООО «Новый мир» Александр Шубин также является владельцем еще одной строительной компании — ООО «Наш Урал». Обе фирмы зарегистрированы по одному адресу — улица Здесенко, 20.

Напомним, 20 июля во время ремонта цеха на территории исправительной колонии №5 в Нижнем Тагиле рухнула крыша. Один из рабочих подрядной организации «Новый мир» погиб на месте, другой остался под завалами, его тело извлекли из-под обломков 21 июля. Еще один рабочий с травмами был госпитализирован в больницу.

Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле
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#Анна Григорьева#Обрушение#Строительство#ИК-5#Смерть двух рабочих в ИК-5 в Нижнем Тагиле#Крыша#Подрядчик#Происшествия#Эксклюзив#Нижний Тагил
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