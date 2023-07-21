Детский фестиваль национальных культур планируют организовать в Нижнем Тагиле

Posted Сегодня, 05:14
Published Сегодня, 05:14
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Предложение об организации фестиваля было внесено на заседании Консультативного совета в ГДДЮТе, на котором обсуждались вопросы межнационального сотрудничества.
С инициативой выступила зампреда организации башкирской культуры «Курултай башкир города Нижний Тагил» Лилия Халитовна, рассказали в пресс-службе администрации города.
Также Лилия Халитовна отметила, что организация планирует явиться на получение гранта на проведение фестиваля.
Данное предложение поддержал глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. По его словам, город успешно оказывает помощь в этнокультурном развитии российских народов.
Напомним, В Нижнем Тагиле ГДДЮТ вновь начал работу после проведения капитального ремонта. Торжественное открытие состоялось 19 июля 2023 года.