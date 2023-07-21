Экс-полицейского из Екатеринбурга обвинили в получении взятки в виде IPhone 12

Posted Сегодня, 12:25
Published Сегодня, 12:25
Modified Сегодня, 12:27
Updated Сегодня, 12:27
Осужденный был старшим полицейским роты полка полиции УВО по Екатеринбургу — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», сообщает региональная прокуратура.
Известно, что в ночь с 7 на 8 ноября прошлого года мужчина, будучи при должности, получил взятку на более чем 90 тысяч рублей, а также IPhone 12 за более чем 63 тысячи рублей.
Дело в том, что в ту ночь он увидел припаркованный автомобиль, в котором находилась девушка. А неподалеку ходил молодой человек, который прятал закладки с наркотиками. Злоумышленник сумел убежать, и тогда полицейский пришел к его девушке в автомобиль.
Та предложила ему 90 тысяч рублей за молчание об увиденном. Полицейский согласился, но попросил еще и отдать ему смартфон. В последствии, телефон он продал за 20 тысяч рублей.
В результате суд решил оштрафовать злоумышленника на 200 тысяч рублей. Также его лишили званий и запретили работать в госслужбе на полтора года.