tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 12:25

Published Сегодня, 12:25

Modified Сегодня, 12:27

Updated Сегодня, 12:27

Изображение материала

Экс-полицейского из Екатеринбурга обвинили в получении взятки в виде IPhone 12

21 июля 2023, 12:25
Фото: Midjourney
Во взяточничестве обвинили бывшего полицейского из Екатеринбурга. Мужчину признали виновным по ч. 2 ст. 290 УК РФ (взятка в значительном размере).

Осужденный был старшим полицейским роты полка полиции УВО по Екатеринбургу — филиала ФГКУ «УВО ВНГ России по Свердловской области», сообщает региональная прокуратура.

Известно, что в ночь с 7 на 8 ноября прошлого года мужчина, будучи при должности, получил взятку на более чем 90 тысяч рублей, а также IPhone 12 за более чем 63 тысячи рублей.

Дело в том, что в ту ночь он увидел припаркованный автомобиль, в котором находилась девушка. А неподалеку ходил молодой человек, который прятал закладки с наркотиками. Злоумышленник сумел убежать, и тогда полицейский пришел к его девушке в автомобиль.

Та предложила ему 90 тысяч рублей за молчание об увиденном. Полицейский согласился, но попросил еще и отдать ему смартфон. В последствии, телефон он продал за 20 тысяч рублей.

В результате суд решил оштрафовать злоумышленника на 200 тысяч рублей. Также его лишили званий и запретили работать в госслужбе на полтора года.

Полмиллиона штрафа заплатила компания из Кировграда за взятку врачу в 8 тысяч рублей
Узнать подробнее
Читайте также:
Бывший полицейский из Подмосковья осужден на 11 лет за взяткуЛесничего из Качканара обвинили во взятках на 390 тысяч рублейВоенкома задержали за взятку в Екатеринбурге
#Елена Озерова#Взятка#Закладчик#Полицейский#Смартфон#18+#Происшествия#Екатеринбург
Подпишитесь
«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях
Сегодня, 11:24
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
Вчера, 11:13
Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:16
«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
Вчера, 11:48
Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
Вчера, 13:15
Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:07