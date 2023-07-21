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Экс-замглавы свердловского СК Михаил Бусылко оставлен под стражей

21 июля 2023, 16:27
Фото: 1MI
Свердловский суд оставил под стражей бывших замглавы регионального СК Михаила Бусылко, заместителя прокурора Дмитрия Чуличкова и адвоката Владислава Вострецова.

Адвокаты обвиняемых ранее подали апелляцию в облсуд, чтобы подзащитных освободили. Суд, рассмотрев жалобы, отказался их удовлетворять. Срок содержания под стражей бывших должностных лиц продлен до 10 октября 2023 года, рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Напомним, 30 ноября 2019 года Михаила Бусылко задержали с поличным во время получения им взятки в 300 тысяч рублей. Вострецов и Чуличков при этом были посредниками. Все трое были арестованы.

В августе 2021 года Чуличкова и Бусылко суд приговорил к девяти и 8,5 годам тюремного заключения, а Вострецова к 9,5 годам тюрьмы. А в начале 2023 года кассационный суд отменил приговоры, и дело отправили на повторное рассмотрение в суд Екатеринбурга.

Экс-замглавы свердловского СК Михаилу Бусылко суд отменил приговор за взятку
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