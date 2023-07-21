ФОМС: Медпомощь в рамках ОМС предоставляется гражданам без привязки к региону

Posted Сегодня, 14:16
Published Сегодня, 14:16
Modified Сегодня, 14:17
Updated Сегодня, 14:17
Об этом сообщили представители Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) в беседе с корреспондентами «РГ».
В ФОМС подчеркнули, что полис ОМС является действительным на территории всей России. Каждый застрахованный гражданин вправе обратиться в медучреждение любого субъекта страны. Для получения бесплатной медпомощи достаточно предъявить страховой полис и паспорт. Если пациент — ребенок до 14 лет, то предъявляется свидетельство о рождении.
К заболеваниям, при которых предоставляется медицинская помощь в рамках ОМС, относятся инфекции, паразитарные болезни, опухоли, заболевания крови, кроветворных органов. Кроме того, по полису можно обратиться за лечением глаза и его придаточного аппарата, а также ушей и сосцевидных отростков. В перечень заболеваний, лечение которых предусмотрено системой обязательного медицинского страхования, входят болезни пищеварительной и дыхательной систем, кожи и подкожной клетчатки. Также ОМС подразумевает помощь при некоторых состояниях, вызванных внешним воздействием, — травмах, отравлениях. По полису можно обратиться в медорганизацию при беременности, родах, в послеродовой период и в ряде других случаев.
Отметим, что во всех субъектах РФ работают горячие линии территориальных фондов ОМС, где можно быстро получить консультацию специалиста по интересующим вопросам.
Часто люди испытывают недомогание во время пребывания в другом регионе по личным или служебным делам. Речь идет о случаях, когда заболевание не носит острого характера. В ФОМС уточнили, что такие пациенты могут пройти диспансеризацию для диагностики болезни и ее дальнейшей терапии, не возвращаясь в свой регион. При наличии полиса ОМС все это доступно в любом медучреждении страны, а не только в поликлинике по месту регистрации.
«Именно профилактические мероприятия, в том числе диспансеризация, включают в себя все необходимые исследования в полном объеме для выявления наиболее опасных заболеваний на ранних стадиях. Поэтому в последние годы система ОМС ориентируется на развитие превентивной медицины», — отметил председатель ФОМС Илья Баланин.
В ФОМС рассказали, что охват профмероприятиями в этом году в рамках ОМС составляет 86 млн человек. Из них 11 млн должны пройти углубленную диспансеризацию.