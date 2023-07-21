ФОМС: Медпомощь в рамках ОМС предоставляется гражданам без привязки к региону

К заболеваниям, при которых предоставляется медицинская помощь в рамках ОМС, относятся инфекции, паразитарные болезни, опухоли, заболевания крови, кроветворных органов. Кроме того, по полису можно обратиться за лечением глаза и его придаточного аппарата, а также ушей и сосцевидных отростков. В перечень заболеваний, лечение которых предусмотрено системой обязательного медицинского страхования, входят болезни пищеварительной и дыхательной систем, кожи и подкожной клетчатки. Также ОМС подразумевает помощь при некоторых состояниях, вызванных внешним воздействием, — травмах, отравлениях. По полису можно обратиться в медорганизацию при беременности, родах, в послеродовой период и в ряде других случаев.