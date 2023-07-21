Где запретят продажу алкоголя в Екатеринбурге на День города

Запрет будет действовать в период с 13 по 19 августа с 8:00 до 23:00. Спиртные напитки нельзя будет приобрести в границах улиц Московской — Малышева — Карла Либкнехта — Николая Никонова — переулка Красного — улицы Челюскинцев. Об этом сообщили в мэрии.



При этом жители Академического района не смогут купить алкоголь 19 августа с 12:00 до 23:00 на проспекте Академика Сахарова, от улицы Анатолия Мехренцева до улицы Вильгельма де Геннина.