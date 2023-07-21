«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях

Posted Сегодня, 11:24
Published Сегодня, 11:24
Modified Сегодня, 12:02
Updated Сегодня, 12:02
Это был уже второй рейд, проводимый Женей в нашем городе. Год назад он посетил магазины торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», о чем рассказал в одном из своих видео на Youtube-канале. Результаты прошлогодней проверки были вполне приемлемыми: продавцы сразу же откликались на помощь, помогали выбрать товар, сопровождали в торговом зале и предлагали проводить до выхода.
Забегая вперед о новом рейде: положительный отзыв о работе некоторых магазинов объективно оставить нельзя. Обо всем по порядку.
Первым магазином, который мы посетили, стал «Магнит» по адресу проспект Ленина, 57 — проспект Строителей, 2. Искать вход Женя намеревался самостоятельно. Внутри магазина у входа встречают кассы, что очень удобно.
Считаю, что кассы, должны быть расположены вблизи выхода, а не где-то там, — уверен Евгений Быков.
Одна из сотрудниц обслуживала покупателя и, заметив молодого человека с тростью, сразу же сказала, что сейчас позовет другого сотрудника и позвонила в служебный звонок. Не прошло и минуты, как к особому посетителю вышла другая сотрудница магазина и оказала помощь. Женя попросил провести к кормам для кошек. Женщина сопроводила покупателя к полкам, спросила, какая фирма и какой объем его интересуют. После выбора товара она проводила Женю на кассу, где ему уже дали возможность расплатиться безналом. А также предложили проводить к выходу, но он вежливо отказался.
Следующая точка — «Монетка» на Пархоменко, 3. С самого начала Женя испытал неудобства: своеобразная входная группа магазина привела покупателя к входу, где нет касс и проход к ним намеренно загорожен тележками. Мы обошли стену и вышли к кассам. При этом встретили сотрудницу зала, которая, увидев незрячего покупателя, помощь не предложила.
В попытке найти кассу или сотрудника, Женя, отметим, молодой человек с большой белой тростью, наткнулся на уборщицу. «Глаза-то открой», — сказала ему она. Проигнорировав или не заметив хамство, Женя завел разговор с продавщицей. Она оказалась очень активной, не стала церемониться, взяла ответственность за покупку — воду без газа — в свои руки. Самостоятельно принесла поллитра, угадав с объемом, необходимым незрячему покупателю. Карту тоже взяла сама из рук Жени и оплатила покупку. На этом визит в магазин был окончен.
Далее мы посетили другую «Монетку» по адресу Газетная, 95. В магазине было малолюдно, на одной из касс стояла продавщица. «Что за съемка ведется?», — поинтересовалась она у журналиста (с редакционным удостоверением, надо сказать). Незрячий гость и его сопровождение ее не интересовало, судя по реакции. Женя намеревался купить жевательную резинку. Сотрудница «Монетки» продала покупателю товар и на этом разговор с покупателем был закончен.
Рядом с этой «Монеткой» соседствует «Пятерочка». Вход у нее довольно непонятный для незрячих — после входной группы небольшое помещение с тележками и автоматическими дверями. Кассы оттуда найти без помощи не удалось, но прежде мы прошли по торговому залу мимо сотрудника магазина, которому было не до разговоров. На кассе нас ждал молчаливый продавец — молодой человек терпеливо ждал, когда незрячий покупатель найдет кассу. «А что мне делать-то?», — спросил он. В этом магазине Женя хотел протестировать возможность снять наличные деньги на кассе. Все прошло без проблем, однако для этой услуги потребовалось купить товар.
В целом Евгений Быков поставил оценку «удовлетворительно». Везде товар продали, в обслуживании не оказали. Конечно, никто не обязан бросать работу и делать реверансы перед особенными покупателями, однако элементарные правила вежливости и оказания помощи должны быть, уверена группа проверяющих.
Итоги рейда порадовали только в магазине «Магнит», там я смог приобрести товар беспрепятственно, там мне помогли. В «Монетке» мне нагрубила уборщица, по данному факту я написал жалобу в торговую сеть. В другой «Монетке» товар я купил, но никто особо не был заинтересован в том, чтобы мне его продать, поинтересоваться, что мне нужно. В «Пятерочке» кассир не понял, что меня надо позвать и что я не знаю о его наличии на кассе. Логично, что как-то нужно обозначить свое присутствие. Как мне вообще понять, что он там есть? Такие вот не утешительные были походы в три магазина, — резюмировал Женя.