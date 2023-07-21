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«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях

21 июля 2023, 11:24
Фото: tagilcity.ru
Незрячий тагильчанин Евгений Быков и корреспондент редакции TagilCity.ru провели рейд по магазинам известных торговых сетей. Мы исследовали удобство входных групп и расположения прикассовой зоны, а также реакцию и отношение к особому покупателю со стороны сотрудников магазинов.

Это был уже второй рейд, проводимый Женей в нашем городе. Год назад он посетил магазины торговых сетей «Пятерочка», «Магнит», о чем рассказал в одном из своих видео на Youtube-канале. Результаты прошлогодней проверки были вполне приемлемыми: продавцы сразу же откликались на помощь, помогали выбрать товар, сопровождали в торговом зале и предлагали проводить до выхода.

Забегая вперед о новом рейде: положительный отзыв о работе некоторых магазинов объективно оставить нельзя. Обо всем по порядку.

Сопроводили и предложили помощь

Первым магазином, который мы посетили, стал «Магнит» по адресу проспект Ленина, 57 — проспект Строителей, 2. Искать вход Женя намеревался самостоятельно. Внутри магазина у входа встречают кассы, что очень удобно.

Считаю, что кассы, должны быть расположены вблизи выхода, а не где-то там, — уверен Евгений Быков.

Одна из сотрудниц обслуживала покупателя и, заметив молодого человека с тростью, сразу же сказала, что сейчас позовет другого сотрудника и позвонила в служебный звонок. Не прошло и минуты, как к особому посетителю вышла другая сотрудница магазина и оказала помощь. Женя попросил провести к кормам для кошек. Женщина сопроводила покупателя к полкам, спросила, какая фирма и какой объем его интересуют. После выбора товара она проводила Женю на кассу, где ему уже дали возможность расплатиться безналом. А также предложили проводить к выходу, но он вежливо отказался.

Магнит по пр. Строителей, 2Магнит по пр. Строителей, 2
Магнит по пр. Строителей, 2Магнит по пр. Строителей, 2
Магнит по пр. Строителей, 2Магнит по пр. Строителей, 2
Магнит по пр. Строителей, 2Магнит по пр. Строителей, 2
Магнит по пр. Строителей, 2Магнит по пр. Строителей, 2
Магнит по пр. Строителей, 2
Фото: tagilcity.ru

«Глаза-то открой», или напутствие незрячему от уборщицы

Следующая точка — «Монетка» на Пархоменко, 3. С самого начала Женя испытал неудобства: своеобразная входная группа магазина привела покупателя к входу, где нет касс и проход к ним намеренно загорожен тележками. Мы обошли стену и вышли к кассам. При этом встретили сотрудницу зала, которая, увидев незрячего покупателя, помощь не предложила.

В попытке найти кассу или сотрудника, Женя, отметим, молодой человек с большой белой тростью, наткнулся на уборщицу. «Глаза-то открой», — сказала ему она. Проигнорировав или не заметив хамство, Женя завел разговор с продавщицей. Она оказалась очень активной, не стала церемониться, взяла ответственность за покупку — воду без газа — в свои руки. Самостоятельно принесла поллитра, угадав с объемом, необходимым незрячему покупателю. Карту тоже взяла сама из рук Жени и оплатила покупку. На этом визит в магазин был окончен.

Монетка по Пархоменко, 3Монетка по Пархоменко, 3
Монетка по Пархоменко, 3Монетка по Пархоменко, 3
Монетка по Пархоменко, 3
Фото: tagilcity.ru

Больше волновала камера, чем человек с тростью

Далее мы посетили другую «Монетку» по адресу Газетная, 95. В магазине было малолюдно, на одной из касс стояла продавщица. «Что за съемка ведется?», — поинтересовалась она у журналиста (с редакционным удостоверением, надо сказать). Незрячий гость и его сопровождение ее не интересовало, судя по реакции. Женя намеревался купить жевательную резинку. Сотрудница «Монетки» продала покупателю товар и на этом разговор с покупателем был закончен.

Монетка по Газетной, 95Монетка по Газетной, 95
Монетка по Газетной, 95Монетка по Газетной, 95
Монетка по Газетной, 95
Фото: tagilcity.ru

Терпеливый продавец в ожидании незрячего покупателя

Рядом с этой «Монеткой» соседствует «Пятерочка». Вход у нее довольно непонятный для незрячих — после входной группы небольшое помещение с тележками и автоматическими дверями. Кассы оттуда найти без помощи не удалось, но прежде мы прошли по торговому залу мимо сотрудника магазина, которому было не до разговоров. На кассе нас ждал молчаливый продавец — молодой человек терпеливо ждал, когда незрячий покупатель найдет кассу. «А что мне делать-то?», — спросил он. В этом магазине Женя хотел протестировать возможность снять наличные деньги на кассе. Все прошло без проблем, однако для этой услуги потребовалось купить товар.

Пятерочка по Газетной, 95Пятерочка по Газетной, 95
Пятерочка по Газетной, 95Пятерочка по Газетной, 95
Пятерочка по Газетной, 95
Фото: tagilcity.ru

В целом Евгений Быков поставил оценку «удовлетворительно». Везде товар продали, в обслуживании не оказали. Конечно, никто не обязан бросать работу и делать реверансы перед особенными покупателями, однако элементарные правила вежливости и оказания помощи должны быть, уверена группа проверяющих.

Итоги рейда порадовали только в магазине «Магнит», там я смог приобрести товар беспрепятственно, там мне помогли. В «Монетке» мне нагрубила уборщица, по данному факту я написал жалобу в торговую сеть. В другой «Монетке» товар я купил, но никто особо не был заинтересован в том, чтобы мне его продать, поинтересоваться, что мне нужно. В «Пятерочке» кассир не понял, что меня надо позвать и что я не знаю о его наличии на кассе. Логично, что как-то нужно обозначить свое присутствие. Как мне вообще понять, что он там есть? Такие вот не утешительные были походы в три магазина, — резюмировал Женя.
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