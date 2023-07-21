«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях

Рядом с этой «Монеткой» соседствует «Пятерочка». Вход у нее довольно непонятный для незрячих — после входной группы небольшое помещение с тележками и автоматическими дверями. Кассы оттуда найти без помощи не удалось, но прежде мы прошли по торговому залу мимо сотрудника магазина, которому было не до разговоров. На кассе нас ждал молчаливый продавец — молодой человек терпеливо ждал, когда незрячий покупатель найдет кассу. «А что мне делать-то?», — спросил он. В этом магазине Женя хотел протестировать возможность снять наличные деньги на кассе. Все прошло без проблем, однако для этой услуги потребовалось купить товар.