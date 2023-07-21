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Иммерсивную выставку на тему ВОВ в «Ленфильме» за год посетили более 200 тыс человек

21 июля 2023, 12:33
Фото: lenfilmexpo.ru
Иммерсивную выставку «Пропавшие в кинохронике» с апреля 2022 года посетили 200 000 человек. Инсталляцию разместили в пятом павильоне киностудии «Ленфильм». Экспозиция посвящена событиям Великой Отечественной войны.

Авторами инсталляции являются киностудия «Ленфильм» и творческая мастерская «Невский баталист», сообщают «Новые известия».

Иммерсивный формат означает, что посетитель выставки не наблюдает экспозицию через барьер или стекло, а оказывается в самом ее центре — в буквальном смысле идет через декорации. В каждом из залов представлены эпизоды ВОВ, подсмотренные военными корреспондентами того периода и запечатленные для потомков. Это память об ужасах военного времени и подвиге народа, сумевшего выстоять несмотря на тяжелые обстоятельства.

Экспозиция является многослойной. Как рассказала координатор творческой мастерской «Невский баталист Маргарита Попова, инсталляция построена так, чтобы экскурсантам с разным уровнем подготовки было интересно.

Те, кто уже побывал в пятом павильоне, называют такой формат полноценным патриотическим воспитанием. Для него не характерны банальные фразы и скучные лекции. Содержание воспринимается через яркие образы и правильные эмоции. Именно поэтому данный проект получил поддержку со стороны государства. В проведении выставки оказали помощь правительство Санкт-Петербурга, Фонд президентских грантов и Президентский фонд культурных инициатив.

Гендиректор «Ленфильма» Федор Щербаков рассказал, что студия сейчас находится на новом этапе развития — в павильонах снова начались съемки, выходят новые кинофильмы, реставрируются объекты, представляющие историческую значимость.

«Выставка „Пропавшие в кинохронике“ рассказывает в том числе и о фронтовиках — сотрудниках киностудии „Ленфильм“ и популяризирует наши военные фильмы: это и „Двадцать дней без войны“ с Юрием Никулиным, и „Ижорский батальон“ про защитников Колпино, „О тех, кого помню и люблю“, „Женя, Женечка и „катюша“ и другие», — отметил Федор Щербаков.

Руководитель студии напомнил о более ранних проектах «Невского баталиста». Речь идет о множестве панорам, которые пользовались большим успехом среди посетителей. По словам Щербакова, панорама «Пропавшие в кинохронике» становится одним из культовых объектов на туристической и культурной карте Петербурга. Еще один важный момент заключается в том, что среди посетителей выставки много молодежи и школьников. Это является хорошим примером патриотического воспитания — одного из приоритетных направлений в стране. Кроме этого, Щербаков рассказал об открытии еще одной выставки, посвященной военному кино. Она начнет работать с осени и будет расположена у входа на экспозицию.

Инсталляция «Пропавшие в кинохронике» работает во все дни недели, кроме понедельника. Экскурсии проводятся как с аудиогидом, так и с экскурсоводами. Кроме этого, сотрудники музея предлагают в рамках дополнительных мероприятий квесты, кинопоказы и лекции. Информация о программе и работе выставки размещена на сайте.

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