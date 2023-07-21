Иммерсивную выставку на тему ВОВ в «Ленфильме» за год посетили более 200 тыс человек

Руководитель студии напомнил о более ранних проектах «Невского баталиста». Речь идет о множестве панорам, которые пользовались большим успехом среди посетителей. По словам Щербакова, панорама «Пропавшие в кинохронике» становится одним из культовых объектов на туристической и культурной карте Петербурга. Еще один важный момент заключается в том, что среди посетителей выставки много молодежи и школьников. Это является хорошим примером патриотического воспитания — одного из приоритетных направлений в стране. Кроме этого, Щербаков рассказал об открытии еще одной выставки, посвященной военному кино. Она начнет работать с осени и будет расположена у входа на экспозицию.