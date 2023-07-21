Концерт джазовой музыки под открытым небом пройдет в Екатеринбурге

Posted Сегодня, 13:42
Published Сегодня, 13:42
Modified Сегодня, 13:42
Updated Сегодня, 13:42
Во время фестиваля выступит с концертом квартет Django Friends. Музыканты коллектива играют на гитарах, скрипке и контрабасе. Они будут исполнять jazz manouche — джазовое направление, которое возникло в 30-е годы ХХ века во Франции, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.
Фестиваль Open Air Fest проводится с 2010 года. В этом году он будет являться частью программы Дня города в Екатеринбурге и продлится до 15 августа 2023 года.
Помимо джазового концерта в рамках фестиваля состоятся вечер саксофонной музыки, исполнение мировых хитов, поп-музыки и советской музыки в авторской интерпретации, хоровой концерт и другие мероприятия.
Напомним, 23 июня 2023 года в Екатеринбурге состоялся ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night.