tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости
tagilcity.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:42

Published Сегодня, 13:42

Modified Сегодня, 13:42

Updated Сегодня, 13:42

Изображение материала

Концерт джазовой музыки под открытым небом пройдет в Екатеринбурге

21 июля 2023, 13:42
Фото: 1MI
В Литературном квартале Екатеринбурга проходит фестиваль Open Air Fest. Вечером 25 июля 2023 года в рамках праздничного мероприятия состоится концерт джазовой музыки.

Во время фестиваля выступит с концертом квартет Django Friends. Музыканты коллектива играют на гитарах, скрипке и контрабасе. Они будут исполнять jazz manouche — джазовое направление, которое возникло в 30-е годы ХХ века во Франции, рассказали в пресс-службе администрации Екатеринбурга.

Фестиваль Open Air Fest проводится с 2010 года. В этом году он будет являться частью программы Дня города в Екатеринбурге и продлится до 15 августа 2023 года.

Помимо джазового концерта в рамках фестиваля состоятся вечер саксофонной музыки, исполнение мировых хитов, поп-музыки и советской музыки в авторской интерпретации, хоровой концерт и другие мероприятия.

Напомним, 23 июня 2023 года в Екатеринбурге состоялся ежегодный музыкальный фестиваль Ural Music Night.

Названы имена хедлайнеров «Ночи музыки» в Екатеринбурге
Узнать подробнее
Читайте также:
Детский фестиваль национальных культур планируют организовать в Нижнем ТагилеУлицы Екатеринбурга будут перекрыты из-за фестиваля университетского спортаБардовский фестиваль в Нижнем Тагиле перенесен на Лисью гору после лесных пожаров
#Елизавета Зиборова#Екатеринбург#Свердловская область#Фестиваль#Музыка#Джаз#Музыканты#Коллектив#Музыкальные инструменты#Мероприятие#Свободное время
Подпишитесь
«Глаза-то открой!»: незрячий тагильчанин с тростью совершил покупки в торговых сетях
Сегодня, 11:24
Жители Нижнего Тагила начали отказываться от отдыха в Крыму после подрыва моста
Вчера, 11:13
Масштабная замена теплосетей за 300 миллионов продолжается на Вагонке в Нижнем Тагиле
Сегодня, 11:16
«Погибшего леса много»: жители поселка Горноуральский о навозных полях свинокомплекса
Вчера, 11:48
Эротический массаж и «проститутошные» сайты. Где в Тагиле рекламируют интим-услуги
Вчера, 13:15
Тело второго рабочего извлечено из-под завалов в ИК-5 в Нижнем Тагиле
Сегодня, 06:07