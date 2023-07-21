Следующие два общественных туалета расположены на набережной «Тагильская лагуна». Один — в районе цирка, другой — рядом с отелем. Они идентичны по строению и разделяются на мужской, женский и для инвалидов. В каждом отделении по две кабинки, раковина, зеркало и сушилка для рук. Правда есть в них одна странность — лоток для туалетной бумаги один на две кабинки и расположен за дверями. То есть посетителю нужно отмотать бумагу при входе в кабинку, если же он этого не сделал, то после справления нужды сделать это будет проблематичнее.