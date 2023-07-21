Posted Сегодня, 12:31
Published Сегодня, 12:31
Modified Сегодня, 12:33
Updated Сегодня, 12:33
Впереди большой праздник — День города, когда туалеты будут пользоваться высоким спросом у сотен тагильчан. В центре города, где будет наибольшее скопление горожан, их несколько. И не все из них бесплатные.
Туалет возле Лисьей горы делится на мужской, женский и для инвалидов. Журналистка TagilCity.ru заглянула в мужскую его часть, где в тот момент никого не было, так как в женской проводилась санитарная уборка. Внутри оказалась одна закрывающаяся кабинка, и два писсуара, один из которых не работал. Есть здесь и туалетная бумага, и раковина, и мыло, и сушилка для рук.
А вот посетителям парка имени Бондина, чтобы справить нужду, придется раскошелиться на 30 рублей с человека. Кстати, если нет налички, сотрудница туалета примет оплату и через терминал. Здесь поток посетителей также разделяется на мужчин и женщин, но нет оборудованной туалетной комнаты для людей с ОВЗ. В целом в туалете чисто, есть четыре кабинки, раковины, зеркало и все гигиенические принадлежности. Правда тагильчане все-таки считают, что удобства в туалете не соответствует цене за его посещение.
1.06 были в парке им. Бондина. Все замечательно: аттракционы, куча ребятишек с родителями. Поразила стоимость туалета при парке. Это общественное заведение, люди и так тратят кучу денег, чтобы порадовать своих детей, так еще и туалет платный. Стоимость посещения 30 рублей. При чем качество обслуживания отвратительное: запах, отсутствует бумага и вода, — жаловалась тагильчанка в группе «Черный список Нижний Тагил».
Представитель администрации Нижнего Тагила в комментариях к посту ответил, что стоимость за посещение общественного туалета рассчитывается в «Едином учетном центре» и согласовывается с мэрией. В цену входит электроэнергия, вода, уборка со всеми дезинфицирующими средствами и частично заработная плата уборщика служебных помещений.
Следующие два общественных туалета расположены на набережной «Тагильская лагуна». Один — в районе цирка, другой — рядом с отелем. Они идентичны по строению и разделяются на мужской, женский и для инвалидов. В каждом отделении по две кабинки, раковина, зеркало и сушилка для рук. Правда есть в них одна странность — лоток для туалетной бумаги один на две кабинки и расположен за дверями. То есть посетителю нужно отмотать бумагу при входе в кабинку, если же он этого не сделал, то после справления нужды сделать это будет проблематичнее.
Различие между туалетами — в степени чистоты. В том, что возле отеля, грязный пол с разводами, раковина с подтеками ржавчины и заляпанное зеркало. А туалетная бумага и вовсе отсутствовала. Его «брат-близнец» возле цирка более опрятный внутри.
Чисто и в туалете в парке «Народный». Он тоже похож на те кабинки, что находятся на набережной. Разница лишь в том, что сантехника в нем металлическая, а не санфаянсовая. Правда для посетителей это не имеет принципиального значения.
На Вагонке общественные туалеты расположены в трех местах — на Площади Славы, в сквере «Пионерский» и лесопарке «Пихтовые горы». Но, как оказалось, попасть можно только в один из них. Кабинки в «Пионерском» закрыты на ремонт, а в лесопарке туалет существует лишь номинально и пока не открыт для посещений. В Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила обещают, что это будет сделано в ближайшее время после передачи его в эксплуатацию подрядной организации.
Для того, чтобы посетить туалет на Площади Славы, нужно пройти небольшой квест. Помещение закрывается на ключ, а ключ находится в киоске по соседству, о чем извещает объявление на двери. Этот туалет общий, внутри четыре кабинки и столько же раковин. Чисто, все туалетные принадлежности присутствуют. Минус один — ступенька, которая ограничивает посещение туалета для инвалидов, да и специальных кабинок для них тоже нет.
Туалет в новом парке Металлургов на Тагилстрое открылся в недавнем времени. Почти год помещение не функционировало, а теперь прогулки в парке стали более комфортными.
Стоимость контракта на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле на этот год составила 2,4 млн рублей. Согласно техническому заданию, уборка помещений должна производиться ежедневно каждые два часа. При этом работнику необходимо вымыть двери, почистить унитазы, писсуары и раковины, помыть полы водой с дезинфицирующим средством. А также убрать мусор из корзин и пополнить в случае необходимости туалетную бумагу, бумажные полотенца и жидкое мыло. Раз в месяц следует проводить в туалетах генеральную уборку, которая включает в себя мытье перегородок кабин и стен.