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Квест с ключом и 30 рублей. Насколько комфортны общественные туалеты в Нижнем Тагиле

21 июля 2023, 12:31
Фото: tagilcity.ru

Как содержат общественные туалеты в Тагиле и готовы ли они пережить День города

Общественные туалеты — это общая боль жителей Нижнего Тагила. Их не хватает всегда, а условия внутри не устраивают многих. Журналистка TagilCity.ru проверила, работают ли туалеты в парках и скверах города, а также оценил их содержание.

Впереди большой праздник — День города, когда туалеты будут пользоваться высоким спросом у сотен тагильчан. В центре города, где будет наибольшее скопление горожан, их несколько. И не все из них бесплатные.

Туалет возле Лисьей горы делится на мужской, женский и для инвалидов. Журналистка TagilCity.ru заглянула в мужскую его часть, где в тот момент никого не было, так как в женской проводилась санитарная уборка. Внутри оказалась одна закрывающаяся кабинка, и два писсуара, один из которых не работал. Есть здесь и туалетная бумага, и раковина, и мыло, и сушилка для рук.

Туалет возле Лисьей горыТуалет возле Лисьей горы
Туалет возле Лисьей горыТуалет возле Лисьей горы
Туалет возле Лисьей горыТуалет возле Лисьей горы
Туалет возле Лисьей горы
Фото: tagilcity.ru

А вот посетителям парка имени Бондина, чтобы справить нужду, придется раскошелиться на 30 рублей с человека. Кстати, если нет налички, сотрудница туалета примет оплату и через терминал. Здесь поток посетителей также разделяется на мужчин и женщин, но нет оборудованной туалетной комнаты для людей с ОВЗ. В целом в туалете чисто, есть четыре кабинки, раковины, зеркало и все гигиенические принадлежности. Правда тагильчане все-таки считают, что удобства в туалете не соответствует цене за его посещение.

1.06 были в парке им. Бондина. Все замечательно: аттракционы, куча ребятишек с родителями. Поразила стоимость туалета при парке. Это общественное заведение, люди и так тратят кучу денег, чтобы порадовать своих детей, так еще и туалет платный. Стоимость посещения 30 рублей. При чем качество обслуживания отвратительное: запах, отсутствует бумага и вода, — жаловалась тагильчанка в группе «Черный список Нижний Тагил».

Представитель администрации Нижнего Тагила в комментариях к посту ответил, что стоимость за посещение общественного туалета рассчитывается в «Едином учетном центре» и согласовывается с мэрией. В цену входит электроэнергия, вода, уборка со всеми дезинфицирующими средствами и частично заработная плата уборщика служебных помещений.

Туалет в парке им. БондинаТуалет в парке им. Бондина
Туалет в парке им. БондинаТуалет в парке им. Бондина
Туалет в парке им. БондинаТуалет в парке им. Бондина
Туалет в парке им. БондинаТуалет в парке им. Бондина
Туалет в парке им. Бондина
Фото: tagilcity.ru

Следующие два общественных туалета расположены на набережной «Тагильская лагуна». Один — в районе цирка, другой — рядом с отелем. Они идентичны по строению и разделяются на мужской, женский и для инвалидов. В каждом отделении по две кабинки, раковина, зеркало и сушилка для рук. Правда есть в них одна странность — лоток для туалетной бумаги один на две кабинки и расположен за дверями. То есть посетителю нужно отмотать бумагу при входе в кабинку, если же он этого не сделал, то после справления нужды сделать это будет проблематичнее.

Различие между туалетами — в степени чистоты. В том, что возле отеля, грязный пол с разводами, раковина с подтеками ржавчины и заляпанное зеркало. А туалетная бумага и вовсе отсутствовала. Его «брат-близнец» возле цирка более опрятный внутри.

Туалет на набережной возле циркаТуалет на набережной возле цирка
Туалет на набережной возле циркаТуалет на набережной возле цирка
Туалет на набережной возле циркаТуалет на набережной возле цирка
Туалет на набережной возле отеляТуалет на набережной возле отеля
Туалет на набережной возле отеляТуалет на набережной возле отеля
Туалет на набережной возле отеляТуалет на набережной возле отеля
Туалет на набережной возле цирка
Фото: tagilcity.ru

Чисто и в туалете в парке «Народный». Он тоже похож на те кабинки, что находятся на набережной. Разница лишь в том, что сантехника в нем металлическая, а не санфаянсовая. Правда для посетителей это не имеет принципиального значения.

Туалет в парке «Народный»Туалет в парке «Народный»
Туалет в парке «Народный»Туалет в парке «Народный»
Туалет в парке «Народный»Туалет в парке «Народный»
Туалет в парке «Народный»
Фото: tagilcity.ru

На Вагонке общественные туалеты расположены в трех местах — на Площади Славы, в сквере «Пионерский» и лесопарке «Пихтовые горы». Но, как оказалось, попасть можно только в один из них. Кабинки в «Пионерском» закрыты на ремонт, а в лесопарке туалет существует лишь номинально и пока не открыт для посещений. В Управлении городским хозяйством Нижнего Тагила обещают, что это будет сделано в ближайшее время после передачи его в эксплуатацию подрядной организации.

Туалет в лесопарке «Пихтовые горы»Туалет в лесопарке «Пихтовые горы»
Фото: tagilcity.ru

Для того, чтобы посетить туалет на Площади Славы, нужно пройти небольшой квест. Помещение закрывается на ключ, а ключ находится в киоске по соседству, о чем извещает объявление на двери. Этот туалет общий, внутри четыре кабинки и столько же раковин. Чисто, все туалетные принадлежности присутствуют. Минус один — ступенька, которая ограничивает посещение туалета для инвалидов, да и специальных кабинок для них тоже нет.

Туалет на Площади СлавыТуалет на Площади Славы
Туалет на Площади Славы
Фото: tagilcity.ru

Туалет в новом парке Металлургов на Тагилстрое открылся в недавнем времени. Почти год помещение не функционировало, а теперь прогулки в парке стали более комфортными.

Туалет в парке на ТагилстроеТуалет в парке на Тагилстрое
Туалет в парке на ТагилстроеТуалет в парке на Тагилстрое
Туалет в парке на Тагилстрое
Фото: tagilcity.ru

Стоимость контракта на обслуживание общественных туалетов в Нижнем Тагиле на этот год составила 2,4 млн рублей. Согласно техническому заданию, уборка помещений должна производиться ежедневно каждые два часа. При этом работнику необходимо вымыть двери, почистить унитазы, писсуары и раковины, помыть полы водой с дезинфицирующим средством. А также убрать мусор из корзин и пополнить в случае необходимости туалетную бумагу, бумажные полотенца и жидкое мыло. Раз в месяц следует проводить в туалетах генеральную уборку, которая включает в себя мытье перегородок кабин и стен.

В Нижнем Тагиле заключат договоры на обслуживание общественных туалетов
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#Анна Григорьева#Туалет#Парк#Чистота#Сквер#Общество#Эксклюзив#Нижний Тагил
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